El derbi del sábado resultó un partido magnífico, espectacular. El Atleti desplegó el mejor fútbol de toda la temporada, maniatando a su rival con una presión alta y transiciones muy rápidas. Marcó Le Normand de cabeza, y Mbappé empató poco después, en el primer ... disparo del Real a puerta. Para colmo de males anotó Güler el 1 a 2 tras claro fallo defensivo. Julián tiró al palo y se anuló un gol al equipo rojiblanco por mano de Lenglet, pero afortunadamente apareció el martillo pilón de la cabeza de Sorloth para empatar antes del descanso.

En el segundo tiempo se intensificó el dominio colchonero. Julián Álvarez volvió a demostrar que es un delantero fabuloso, a la altura de los mejores del mundo. Hizo un doblete. El segundo, de falta, antológico. La guinda del 5 a 2 la puso Griezmann, que salió al final para confirmar que puede seguir dándonos grandes alegrías.

Hay que resaltar (máxime cuando se le ha criticado tantas veces por quien esto escribe) la excelente lectura del partido por parte del Cholo, desbaratando la presión que suele ejecutar el Madrid arriba, atrayéndoles al área del Atleti y saliendo en largo. Los jugadores rojiblancos pusieron un plus de motivación, esfuerzo, lucha e intensidad que les permitió ganar todos los balones disputados por alto y por bajo.

Esta victoria es de las que elevan la moral y puede ser el punto de inflexión para una Liga que, apenas comenzada, se había puesto ya muy cuesta arriba. Ojalá suponga un cambio de rumbo y no un sueño pasajero. Si se trabaja y se cree, se puede. El fútbol es, entre otras muchas cosas, un espectáculo. El Atleti está muy capacitado para darlo. Que no decaigan la ambición y las ganas demostradas en los últimos partidos.

Por increíble que pueda parecer, algunos se quejaron del árbitro. Estuvo impecable en todas las jugadas polémicas. Gol bien anulado, penalti clarísimo, y Sorloth, al abrazarse con el público, no puso en peligro su integridad física y no demoró la reanudación del juego. Posiblemente, el que sí mereció la expulsión fue quien reclamaba con insistencia la del noruego. Mejor guardar silencio sobre las actuaciones de los colegiados en los derbis a lo largo de la historia. Para Catón el Joven «la mayor virtud es frenar la lengua, y es casi un Dios aquel que, teniendo razón, sabe callar».