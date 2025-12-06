Suscríbete a
LaLiga EA Sports. Jornada 15 Sábado 06/12 18:30h. Canal Movistar LaLiga

Betis - Barcelona, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

LALIGA EA SPORTS

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 15ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

El Barcelona pone a prueba el estado de felicidad del Betis

Dónde ver Betis - Barcelona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Betis - Barcelona, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Nuevo compromiso de alto nivel en el estadio de la Cartuja para el Real Betis, que este sábado recibe al líder del Campeonato, el FC Barcelona, en encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports que será arbitrado ... por Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Los azulgrana defenderán la primera posición, siendo su ventaja con el Real Madrid de apenas un punto, y el Betis buscará un triunfo de prestigio que lo consolide en la quinta plaza y le permita mantener vivo el sueño de la zona Champions.

14:15

La PREVIA del Betis - Barcelona

El Barcelona pone a prueba el estado de felicidad del Betis

El equipo verdiblanco recibe al Barcelona en su regreso a la Cartuja tras ganar el derbi sevillano

14:00

Alineaciones probables del Betis - Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Seis victorias y dos empates en los ocho últimos partidos le han dado alas al Real Betis, que la pasada jornada superó al Sevilla en Nervión y este sábado se ha propuesto derrotar también al líder de la categoría, el Barcelona, que aparece en el estadio de la Cartuja en este choque correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports que será arbitrado por Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Un total de 24 puntos acreditan los verdiblancos frente a los 37 de de los azulgranas, que suman un partido más tras el jugado y ganado contra el Atlético de Madrid (3-1) el pasado martes en el Spotify Camp Nou. Por su parte, el Betis se deshizo el miércoles sin apuros del Torrent (1-4) en la Copa del Rey.

13:45

Dónde ver Betis - Barcelona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Betis - Barcelona: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el azulgrana correspondiente a la 15ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Barcelona: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el FC Barcelona se enfrentan este sábado, 6 de diciembre, a las 18.30 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Barcelona

El duelo de la 15ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Hansi Flick se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

13:40

Lío con el vuelo del Barcelona antes de visitar al Betis: aterrizará en Jerez por la niebla

Previa del Betis - Barcelona movida por las condiciones climatológicas. Y es que la expedición azulgrana debería encontrarse ya en la capital hispalense, pero la densa lluvia ha cambiado los planes de viaje de los rivales del Betis, que visitarán la Cartuja este sábado a las 18.30 horas.

El propio club es el que ha informado que viajaría con una hora de retraso desde El Prat por la densa niebla, así lo ha publicado en sus redes sociales: «El plan de viaje del primer equipo se ha visto alterado por la niebla en el aeropuerto de Sevilla. El equipo despegará con una hora de retraso desde el aeropuerto del Prat de Barcelona».

13:30

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Real Betis y el FC Barcelona correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

