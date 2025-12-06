Betis - Barcelona, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
LALIGA EA SPORTS
Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 15ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas
El Barcelona pone a prueba el estado de felicidad del Betis
Dónde ver Betis - Barcelona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026
Nuevo compromiso de alto nivel en el estadio de la Cartuja para el Real Betis, que este sábado recibe al líder del Campeonato, el FC Barcelona, en encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports que será arbitrado ... por Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Los azulgrana defenderán la primera posición, siendo su ventaja con el Real Madrid de apenas un punto, y el Betis buscará un triunfo de prestigio que lo consolide en la quinta plaza y le permita mantener vivo el sueño de la zona Champions.
Anda el Betis en un gran momento. Lo ratificó en el derbi con una victoria de lo más solvente y, con el triunfo tres días más tarde frente al Torrent en la Copa del Rey, le echó el lazo a un segmento de ocho partidos comprimidos entre las dos eliminatorias coperas que ha saldado con un balance de seis victorias y dos empates. El siguiente reto es tumbar al Barça.
Con Antony y Lo Celso
Sin Bellerín, Isco ni Amrabat pero con Antony y Lo Celso. Así se presenta el conjunto verdiblanco a este partido. Un total de 23 hombres integran la convocatoria ofrecida por Manuel Pellegrini y es muy posible que el once titular, tras las rotaciones activadas en el choque copero, se parezca mucho al que ganó el derbi. No hay razones para hacer muchos cambios teniendo en cuentas el capítulo de ausencias y cómo está funcionando el equipo.
El Barça, al que se le han acumulado las lesiones en el centro del campo, recuperó esta semana a De Jong y Fermín, aunque está por ver que Flick los alinee de salida. El último duelo entre estos equipos en el Benito Villamarín, que se jugó hace un año (el 7 de diciembre de 2024), concluyó con empate a dos goles. Lewandowski adelantó a los azulgrana, igualó Lo Celso de penalti, Ferrán Torres puso el 1-2 y Diao, en el tiempo de prolongación, rescató un punto para los verdiblancos.
La PREVIA del Betis - Barcelona
El Barcelona pone a prueba el estado de felicidad del Betis
El equipo verdiblanco recibe al Barcelona en su regreso a la Cartuja tras ganar el derbi sevillano
Alineaciones probables del Betis - Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes
Seis victorias y dos empates en los ocho últimos partidos le han dado alas al Real Betis, que la pasada jornada superó al Sevilla en Nervión y este sábado se ha propuesto derrotar también al líder de la categoría, el Barcelona, que aparece en el estadio de la Cartuja en este choque correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports que será arbitrado por Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Un total de 24 puntos acreditan los verdiblancos frente a los 37 de de los azulgranas, que suman un partido más tras el jugado y ganado contra el Atlético de Madrid (3-1) el pasado martes en el Spotify Camp Nou. Por su parte, el Betis se deshizo el miércoles sin apuros del Torrent (1-4) en la Copa del Rey.
Dónde ver Betis - Barcelona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026
Betis - Barcelona: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming
El partido entre el conjunto verdiblanco y el azulgrana correspondiente a la 15ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.
A qué hora es el Betis - Barcelona: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega
El Real Betis y el FC Barcelona se enfrentan este sábado, 6 de diciembre, a las 18.30 horas en el estadio de la Cartuja.
Cómo seguir el Betis - Barcelona
El duelo de la 15ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Hansi Flick se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.
Lío con el vuelo del Barcelona antes de visitar al Betis: aterrizará en Jerez por la niebla
Previa del Betis - Barcelona movida por las condiciones climatológicas. Y es que la expedición azulgrana debería encontrarse ya en la capital hispalense, pero la densa lluvia ha cambiado los planes de viaje de los rivales del Betis, que visitarán la Cartuja este sábado a las 18.30 horas.
El propio club es el que ha informado que viajaría con una hora de retraso desde El Prat por la densa niebla, así lo ha publicado en sus redes sociales: «El plan de viaje del primer equipo se ha visto alterado por la niebla en el aeropuerto de Sevilla. El equipo despegará con una hora de retraso desde el aeropuerto del Prat de Barcelona».
¡¡¡Buenas tardes!!!
Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Real Betis y el FC Barcelona correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.
