Betis - Barcelona, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Nuevo compromiso de alto nivel en el estadio de la Cartuja para el Real Betis, que este sábado recibe al líder del Campeonato, el FC Barcelona, en encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports que será arbitrado ... por Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Los azulgrana defenderán la primera posición, siendo su ventaja con el Real Madrid de apenas un punto, y el Betis buscará un triunfo de prestigio que lo consolide en la quinta plaza y le permita mantener vivo el sueño de la zona Champions.

Anda el Betis en un gran momento. Lo ratificó en el derbi con una victoria de lo más solvente y, con el triunfo tres días más tarde frente al Torrent en la Copa del Rey, le echó el lazo a un segmento de ocho partidos comprimidos entre las dos eliminatorias coperas que ha saldado con un balance de seis victorias y dos empates. El siguiente reto es tumbar al Barça.

Con Antony y Lo Celso

Sin Bellerín, Isco ni Amrabat pero con Antony y Lo Celso. Así se presenta el conjunto verdiblanco a este partido. Un total de 23 hombres integran la convocatoria ofrecida por Manuel Pellegrini y es muy posible que el once titular, tras las rotaciones activadas en el choque copero, se parezca mucho al que ganó el derbi. No hay razones para hacer muchos cambios teniendo en cuentas el capítulo de ausencias y cómo está funcionando el equipo.

El Barça, al que se le han acumulado las lesiones en el centro del campo, recuperó esta semana a De Jong y Fermín, aunque está por ver que Flick los alinee de salida. El último duelo entre estos equipos en el Benito Villamarín, que se jugó hace un año (el 7 de diciembre de 2024), concluyó con empate a dos goles. Lewandowski adelantó a los azulgrana, igualó Lo Celso de penalti, Ferrán Torres puso el 1-2 y Diao, en el tiempo de prolongación, rescató un punto para los verdiblancos.