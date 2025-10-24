Suscribete a
Que vuelva Saúl

«El Atlético pide a gritos recuperar el sentido de pertenencia que mostraba el canterano. Ojalá regrese algún día al club, los colchoneros lo acogerían con los brazos abiertos»

Saúl, en un partido de Champions con el Atlético de Madrid
Saúl, en un partido de Champions con el Atlético de Madrid Ignacio Gil
Nicolás Álvarez Tólcheff

Saúl Ñíguez ha sido uno de los mejores canteranos del Atlético de Madrid, del que llegó a ser emblema y figura indiscutible. Internacional en todas las categorías, tuvo altibajos y diversas cesiones. Milita actualmente en el Flamengo brasileño, entrenado por Filipe Luis, quién sabe si ... futuro míster colchonero. 'Saulinho' lo dio todo en la defensa de los colores rojiblancos, con una grave lesión de riñón que casi le lleva a abandonar la práctica del fútbol. Ilicitano, aspira a retirarse en el equipo de su ciudad. Esté donde esté se merece admiración y respeto y ser considerado uno de los nuestros. Ojalá regrese algún día al club. Los colchoneros lo acogerían con los brazos abiertos.

