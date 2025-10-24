Saúl Ñíguez ha sido uno de los mejores canteranos del Atlético de Madrid, del que llegó a ser emblema y figura indiscutible. Internacional en todas las categorías, tuvo altibajos y diversas cesiones. Milita actualmente en el Flamengo brasileño, entrenado por Filipe Luis, quién sabe si ... futuro míster colchonero. 'Saulinho' lo dio todo en la defensa de los colores rojiblancos, con una grave lesión de riñón que casi le lleva a abandonar la práctica del fútbol. Ilicitano, aspira a retirarse en el equipo de su ciudad. Esté donde esté se merece admiración y respeto y ser considerado uno de los nuestros. Ojalá regrese algún día al club. Los colchoneros lo acogerían con los brazos abiertos.

A ningún aficionado rojiblanco se le pueden olvidar tres golazos anotados por Saúl, a cuál mejor: frente al Bayern Múnich tras regatear a medio equipo alemán y ajustar el balón al palo; contra el Bayer Leverkusen, amagando a dos defensas y colocando suavemente el balón en la escuadra; y frente al 'eterno rival', en chilena sobresaliente. A pesar de ello, parece que la salida del club en el que había militado desde los doce años no se produjo de la manera en que él se merecía. Él, que llevaba el escudo tatuado debajo de la piel y había aceptado todo lo que se le había pedido, desde bajarse el sueldo hasta cobrar en pagarés.

En cierto modo, Koke puede representar al Saúl del equipo actual. En la escuela del Atleti desde los seis años, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca, desplazando de tal honor al gran Adelardo. Otros canteranos ilustres que siguen su camino son Giuliano y Barrios. Su presencia en el partido contra el Arsenal no pudo evitar la hecatombe de la abultada derrota. Fuera de casa, el Atleti no consigue dar la talla. No somos nadie («eso lo será usted, que yo soy ingeniero de Caminos»). Según Orwell cualquier chiste (aunque sea tan malo como este) es una pequeña revolución. La que está pidiendo a gritos el Atlético de Madrid, ese sentimiento de pertenencia que Saúl vivió en el último partido de Champions que se ganó 2-1 pero no dio para pasar la eliminatoria. Diluviaba, y en sus propias palabras, «nuestra gente demostró lo que es ser del Atlético de Madrid. Me quedo mucho más con eso que con las victorias, con los títulos y esas cosas».