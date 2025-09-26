Contra el Mallorca se volvió a demostrar que este Atlético tiene un problema. El primer tiempo fue de claro dominio rojiblanco, pero sin lograr materializar las ocasiones, penalti incluido. El segundo fue cambiando de color, hasta que se quedó sin Sorloth, y ya se ... apostó por recular, cuando en otras épocas la expulsión de un jugador envalentonaba al resto.

A pesar de jugar con diez, y gracias a ese portento físico que se llama Llorente, el Atleti logró conseguir el gol del triunfo momentáneo. A partir de ahí, lo de siempre: equipo atrincherado en su área y jugando al pelotazo. De milagro encajó un solo gol. Habrá quien se conforme con el puntito, ya que con ese estilo de equipo pequeño lo normal es que el partido acabe de la misma manera que contra el Espanyol.

Contra el Rayo Vallecano se jugó bien en la primera parte, con golazo de Julián Álvarez. Como no podía de ser de otra forma, el Rayo contrarrestó en los minutos finales con un gol todavía mejor. En la reanudación, se agudizaron los problemas. El Atlético salió como un vendaval, pero no pudo marcar, lo que sí hizo el Rayo. Por fortuna colchonera está la Araña, que pegó otros dos picotazos, el tercero, el de la victoria, excepcional.

Y mañana, partido de la máxima rivalidad contra el Real Madrid. Espero que el público se comporte y en ningún caso entre en las provocaciones de jugadores que le hagan cortes de mangas o amenacen con cortarles el cuello. Que se olvide de Courtois, que hace tiempo dejó de ser 'uno de los nuestros'. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Que nadie le dé motivos al madridista Rodríguez Uribes para ejecutar sus deseos. La temporada pasada se quedó con las ganas de cerrar todo el estadio por culpa de algunos indeseables (que ya fueron expulsados del club) y se tuvo que conformar con clausurar solo una grada.

Ojalá el Nuevo Metropolitano sea una caldera deportiva, donde atruenen los gritos de animación a su equipo y no los insultos al contrario, como lamentablemente sucede en todos los campos. En el fútbol (como en la vida) hay que ser pro y no anti, aunque tal opinión pueda parecer utópica, en un mundo tan polarizado. Y en un país en el que, en opinión de un escritor laureado, la política es un juego para hinchas más brutalizador que el fútbol.