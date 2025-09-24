Suscribete a
Atlético 3 - Rayo Vallecano 2

Julián Álvarez salva con agonía y un triplete la primera bola de partido para el Atlético

LIGA | JORNADA 6

El 'hat-trick' del argentino tumba a un Rayo que remontó el primero del ariete rojiblanco gracias a Chavarría y Álvaro García

Julián Álvarez celebra su tercer gol ante el Rayo Vallecano
Daniel Cebreiro

La Liga parecía perdida con solo seis jornadas disputadas para el Atlético, hasta que llega la primera actuación estelar de Julián Álvarez este año para, con un triplete entre la remontada y la agonía, mantener la distancia con el Madrid en los nueve puntos antes ... del derbi del sábado. Como en las cinco jornadas anteriores, se adelantan los rojiblancos con el primero del argentino, pero sin que sorprenda demasiado el Rayo es capaz de darle la vuelta con los tantos de Chavarría y Álvaro García, uno en cada parte. Llegan los últimos diez minutos y, con ellos, un vendaval ofensivo de los colchoneros que lleva a buen puerto la estrella más brillante del Metropolitano con dos goles.

