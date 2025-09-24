Julián Álvarez salva con agonía y un triplete la primera bola de partido para el Atlético

La Liga parecía perdida con solo seis jornadas disputadas para el Atlético, hasta que llega la primera actuación estelar de Julián Álvarez este año para, con un triplete entre la remontada y la agonía, mantener la distancia con el Madrid en los nueve puntos antes ... del derbi del sábado. Como en las cinco jornadas anteriores, se adelantan los rojiblancos con el primero del argentino, pero sin que sorprenda demasiado el Rayo es capaz de darle la vuelta con los tantos de Chavarría y Álvaro García, uno en cada parte. Llegan los últimos diez minutos y, con ellos, un vendaval ofensivo de los colchoneros que lleva a buen puerto la estrella más brillante del Metropolitano con dos goles.

Sorprende Simeone con la inclusión en el once de Javi Galán y Nahuel Molina, aunque la sorpresa es mayor cuando comienza el partido y el argentino ejerce de hombre adelantado en la banda que comparte con Llorente. Un costado con constante permutas entre ellos y por el que el Atlético encuentra su mayor peligro. Primero, habilita la buena conducción de un Griezmann que no acierta a batir a Batalla, y después, gracias a gran centro de Llorente, encuentra la posición de Julián, que conecta un zurdazo tan difícil como efectivo. La tan ansiada contundencia aparece en la segunda llegada con peligro de los rojiblancos.

Es consciente el conjunto colchonero de los efímeras que son sus ventajas durante esta temporada. Por ello, una vez conseguido el primer tanto de la noche, los de Simeone aplican un férreo control al partido, de la mano del criterio de Koke y Barrios en la medular, para evitarlo. Sin embargo, el dominio da paso al intercambio de posesiones sin ningún peligro, lo que permite al Rayo aumentar su contacto con el balón y crecer en el encuentro. Hasta que Chavarría encuentra un hueco en la banda derecha atlética por la que penetra Fran Pérez, quien busca regalarle el gol a Alemao. Una ocasión que habría supuesto el empate de no ser por la aparición de Hancko, que aun a riesgo de bordear con el penalti, cuerpea lo justo con el brasileño para forzar que su incómodo remate salga desviado.

Nada como ver peligrar tu ventaja para tratar de aumentarla. De nuevo, es la asociación de la banda derecha con Griezmann la que más amenaza genera en los rayistas. Llorente hacia el francés, y este a Molina, que dispone un gran balón para Julián. El argentino se encuentra con una ocasión de menor complejidad que la que supuso su primer gol, pero en esta ocasión su zurdazo sale por encima del larguero de la meta de Batalla. Mientras la charla del descanso planeaba sobre la mente de ambos entrenadores, Chavarría se inventa una genialidad para empatar el encuentro en el añadido de la primera mitad. Un disparo tan lejano como potente y colocado que se aloja en la escuadra y ante el que nada puede hacer Oblak.

El ritmo pausado pero incesante del que gozaba el encuentro se queda en el vestuario y deja una segunda mitad con mayor velocidad y ocasiones para ambos equipos. Una serie de rebotes permite a Isi plantarse solo ante Oblak, pero el pie milagroso del esloveno impide el tanto del murciano. Nadie sino él mismo evita el de Nico González, quien tras llevar seis minutos en el campo se encuentra con un cabezazo claro sin marca alguna que desperdicia. En el intercambio de goles, también se lucen los centrales, como Hancko y Lejeune al frustrar las claras oportunidades de Ratiu y Giuliano.

El marcador no se mueve a pesar de las numerosas llegadas y el Atlético se va con todo al ataque. Quizás demasiado, porque Isi coge desprevenida a la adelantada zaga rojiblanca y deja frente a Oblak a Álvaro García, quien regatea al esloveno, remata a placer y obliga al VAR al corregir el fuera de juego señalado en primera instancia. Mientras la desesperación se prepara para instalarse en el Metropolitano con un nuevo pinchazo de los suyos, aparece Julián en modo estrella para salvar al Atlético. Primero, oportunista para aprovecharse del rechace que deja Batalla al cabezazo de Giuliano. Y, después, para llevar a buen puerto el vendaval ofensivo en el que se convierten los de Simeone en los últimos minutos. Lo hace con un genial zurdazo desde fuera del área que se siente como una bola de partido salvada 'in extremis'. El sábado, llega un nuevo 'match point' en el derbi.