Dani Guzmán: «Los valores del Real Madrid no me interesan»

-¿Qué papel juega el deporte en su vida?

-De lo más importante. Lo llevo practicando toda la vida y me ha regalado algunos de los mejores momentos. Con 9 años jugaba al fútbol, con 19 empecé a boxear. He hecho motociclismo, surfeo, hago ... snow, patiné un tiempo y escalo. Le ha dado sentido a mi vida. Y me ha recolocado, en muchos momentos.

-¿Y como espectador?

-El negocio que hay alrededor no me interesa, ni que haya tanta oferta de fútbol. Me satura. Incluso que prime lo físico por encima del talento. Con Maradona, Kiko, Zidane… el fútbol era otra cosa.

-¿Tampoco le pica la curiosidad por saber de su equipo?

-Siento afinidad al Atlético de Madrid por sus valores, jugué de pequeño allí y tengo muchos amigos, pero también al Rayo Vallecano, por lo que simboliza su afición. Antes, me sentía más cerca por la propia fidelidad de los futbolistas a unos colores. Al final, te das cuenta de que esto va de dinero. Cambian los valores.

-¿Moderado, antimadridista o de los de «a mí me gusta sólo el fútbol»?

-No. Yo no soy antimadridista. Directamente, los valores del Real Madrid no me interesan, ni los que transmite la presidencia, ni los de la propia institución. No cuadra con mi personalidad. Florentino no sólo maneja lo que tiene que ver con el deporte. También, con lo que afecta a ciertas instituciones. La foto del palco del Real Madrid no tiene mucho que ver conmigo.

-Nadie puede negarle su espíritu crítico porque tampoco le gusta nada cómo juega el Atleti.

-Es que a mí me gustan las propuestas constructivas. El Atleti siempre ha tenido carencia de mediocentro, le ha costado construir. Simeone ha aportado una filosofía fundamentada en la intensidad, en la fuerza, en la destrucción, jugando a la contra. A veces se ha jugado muy bien. Es justo valorarlo.

-¿Dónde está el problema, entonces?

-Si yo puedo elegir, me quedo con la época de Guardiola. Se jugaba de una forma plástica. Podía no gustarte el fútbol, pero aquello era una partitura, una construcción. Pero es que Pep ha sido mediocentro de construcción. Simeone, de robo, lucha y destrucción. Que está bien, pero a mí me gusta otro tipo de juego, desde el centro del campo, con posesión y creación, teniendo el control de las líneas y el balón.

-¡No pide usted nada!

-Esa ha sido nuestra gran carencia y lo que ha hecho que Barça y Madrid hayan estado ahí arriba. Un Modric siempre te marca la diferencia. Zidane, Seedorf, Redondo, Pedri, un Xavi, un Iniesta. Eso no lo ha tenido nunca el Atleti. Yo juego en punta. No juego el mismo partido cuando tienes un mediocentro diferencial. Nada que ver.

-¿Es Simeone el responsable?

-No soy quién para opinar sobre eso. Tiene que ver con una estrategia de fichajes pero la propuesta no me divierte. Al final, cuenta el resultado, aunque tampoco han sido tan buenos. Yo he ido a Lisboa y a Milán y he salido muy decepcionado viendo cómo el equipo se echaba atrás después de un buen arranque y desarrollo.

-¿Alberga la esperanza de ganar alguna Champions?

-Las hemos tenido cerca. ¿Por qué no? Este deporte tiene eso, que confronta talonarios pero, al final, son 11 contra 11 salvo amaños, que a veces pasa. Lo más importante es el estado mental de las plantillas.

-¿Cuál debería ser el recorrido?

-Una buena política deportiva y el trabajo desde la base, desde la cantera. Emilio Gutiérrez, en el Atlético de Madrid, lo está haciendo muy bien. Todos idolatran la Masía, pero para tener eso hay que trabajar con vista larga, no pretender un resultado a corto plazo. Eso lo hacen mucho otros modelos de club y el Atleti no debe caer en eso.

-Si se refiere al Real Madrid, no parece rentarle mucho.

-Ya, pero llega con el talonario y se lleva a los jugadores en etapa formativa y a los 12 años empieza con el baile de representantes. Hay que trabajar a largo plazo.

-Oiga, usted llegó a celebrar un título del Atleti, como si fuera uno más de la plantilla.

-Sí. Fue el día que se ganó el doblete. Yo venía de jugar un torneo de fútbol sala, con una equipación como la del Atleti. No me daba tiempo a cambiarme y me fui al campo así. Se ganó al Albacete y salté la mampara de cristal. Nadie me vio, me vi en el césped y me puse a correr con los jugadores. Dimos la vuelta al campo. Yo, festejando como uno más. Se metieron en el vestuario y yo con ellos. El doctor Villalón se me quedó mirando y pensó que era familiar de algún jugador. Yo aún no era conocido. Yo estaba mirando las botas y me viene Juanma López y me dice: «¿Tú qué haces aquí?». Y le dije: «Pues nada, Juanma, celebrarlo con vosotros». López me conocía del barrio porque su tío me cortaba el pelo. Entonces llegó Toni Muñoz y me dijo: «Tú aquí no puedes estar». Le contesté: «Pero si soy familiar». Y Toni me dice: «¿Pero de quién». Y le dije: «De alguien del club». Total, que me echaron. Casi lo logro.

-¿Qué más quería lograr?

-Meterme en el jacuzzi con ellos. Les dije que había jugado en las categorías inferiores y todo. Pero me echaron.

-De lo de la Vuelta, ¿qué piensa?

-Lo más importante es la vida del ser humano y estamos hablando de un genocidio. Los gobiernos miran a otro lado. La gente empieza a manifestarse porque le parece cruel. ¿Separar deporte de política? Es que todo es política. En los palcos de Madrid, Barça o Atleti se hace política. Pues manifestarte en unos Goya o en una Vuelta es perfectamente lícito. Me parece más duro que no se hable de este genocidio que el hecho de que se hable.

-¿Qué entrenadores le gustan?

-Flick, Guardiola y Valverde.

-¿Su boxeador de cabecera?

-Mohamed Ali. Era muy rápido y estético. 'Mano de Piedra' Durán y Pacquiao, aunque su estilo no es muy ortodoxo.

-¿Su piloto?

-Valentino Rossi.

-¿Su futbolista?

-Messi.

- ¿Se ha fijado que no nos gusta que Alcaraz vaya a Ibiza o que Lamine celebre sus 18, aunque sean los mejores?

-Cada país tiene su cultura y su idiosincrasia. A nosotros nos caracteriza nuestra picaresca y que, en ocasiones, somos algo envidiosos ante los logros ajenos. Tendemos a sacar de contexto las cosas que no tienen que ver con lo deportivo o lo cultural, para centrarnos en lo personal. La crítica fácil y rápida va en nuestro ADN. La élite es complicada y es fácil devaluar lo que se ha conseguido. Criticar y destruir está al alcance de todos. Construir y conseguir objetivos, sólo al de unos pocos.