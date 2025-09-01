Tercer partido sin ganar, esta vez ante el Alavés, otro equipo que se conoce tiene un mayor presupuesto que el Atleti, de ser cierta la teoría que se viene esgrimiendo en los últimos años de que esa es la causa de que el club que ... lleva en su escudo la osa y el madroño no pueda competir con los otros dos grandes.

No se trata de hacer sangre, sino de analizar las causas de un comienzo desastroso de temporada, tras otra que también lo fue. ¿Se ha fichado mal? ¿Faltan jugadores de calidad en la plantilla? ¿Está mal confeccionada? ¿Hay puestos sin cubrir? ¿Quién o quiénes serían los culpables de esas carencias?

De entrada se ha regalado a Mouriño al Villarreal, donde se está saliendo. Se ha ido rajando del Cholo. Y no ha sido el único. A Samu se le hizo llorar, y ahora golea en Oporto, de donde llegaron Futre y Falcao. A Riquelme se le maltrató, criticándole en público y haciéndole jugar de defensa o carrilero, cuando es un delantero rápido, con regate y buen disparo.

A Simeone hay que estarle muy agradecido por todo lo que ha dado. Otra cosa es que eso le garantice la permanencia de por vida. Sus defensores alegan que es el entrenador más laureado. Pero también es el que más tiempo ha permanecido en el cargo, sin ser un genio de la estrategia.

En una época dorada del club, de 1966 a 1977, se conquistaron cuatro Ligas y dos Copas, es decir el doble que desde 2011 hasta ahora y en menos tiempo. Se jugó una final de Copa de Europa, que se perdió por auténtica mala suerte en el último minuto frente al mejor Bayern Múnich de todos los tiempos y se ganó la Intercontinental.

Se suele comparar al Cholo con su antecesor. Manzano no contaba con tan buenos jugadores como los actuales, y se le echó tras ser eliminado el equipo de la Copa por el Albacete, equipo (sin faltar al respeto a nadie) de mayor enjundia que la Cultural Leonesa o el Cornellá, que apearían más tarde al Atleti, ya con el actual entrenador en su banquillo.

En principio no ha estado mal el sorteo de la Liga de Campeones, confiemos acabar entre los ocho primeros. A quien esto escribe le encantaría que los resultados le dejaran en evidencia y esta temporada resultara de lo más exitosa. Quisiera pensar, como Gramsci, que los hechos objetivos le impulsan al pesimismo, pero la fe y la esperanza le hacen optimista.