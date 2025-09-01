Suscribete a
ABC Premium

contragolpe

Simeone y un desastroso inicio de Liga

«¿Se ha fichado mal? ¿Faltan jugadores de calidad en la plantilla? ¿Está mal confeccionada? ¿Hay puestos sin cubrir? ¿Quién o quiénes serían los culpables de esas carencias?»

Previsible y reiterativo, a Simeone le faltan ideas

Simeone, en el Alavés - Atlético de Madrid de Liga del pasado sábado
Simeone, en el Alavés - Atlético de Madrid de Liga del pasado sábado AFP
Nicolás Álvarez Tólcheff

Nicolás Álvarez Tólcheff

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tercer partido sin ganar, esta vez ante el Alavés, otro equipo que se conoce tiene un mayor presupuesto que el Atleti, de ser cierta la teoría que se viene esgrimiendo en los últimos años de que esa es la causa de que el club que ... lleva en su escudo la osa y el madroño no pueda competir con los otros dos grandes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app