El Atlético no espabila

El Atlético no despierta. Griezmann trató de agarrarlo por las solapas para sacudirle la modorra, pero ni con esas. Otro empate en Mendizorroza, esta vez frente a un Alavés exigente -que no excelente-, mantiene a los colchoneros con dos puntos de nueve y aún sin ... catar la victoria. Con intención no basta; el buen juego, mientras tanto, sigue sin aparecer.

La cita tenía peso, y Simeone lo sabía. Movió algunas piezas con cierto riesgo: Hancko apareció de lateral izquierdo, desplazando a Lenglet al centro de la zaga. ¿Resultado? Poco ruido y menos nueces. El equipo mostró actitud, incluso un punto más de intensidad que en otras salidas, aunque esa energía parecía más una reacción al empuje local que un plan propio. En esa primera media hora, Giuliano fue el agitador: castigó a Diarra una y otra vez, y encontró premio pronto. La jugada que abrió el marcador fue puro Giuliano: recuperación en campo propio, carrera hasta el fondo, centro, rebote tras disparo de Almada y remate final para la red. El perdón posterior a la grada, por su pasado en Vitoria, fue un detalle en medio de su desborde incansable.

Pero la ventaja, como ya ocurrió ante Espanyol y Elche, se esfumó con una torpeza impropia. Sorloth, empeñado en despejar un balón en área propia, arrolló a Tenaglia por la espalda. Penalti. Carlos Vicente ejecutó con calma y engañó a Oblak para devolver el empate en apenas cinco minutos. La herida fue más psicológica que futbolística: al Atlético se le encogió el gesto, al Alavés se le ensanchó la confianza.

El partido giró. El balón pasó a pies vitorianos, Toni Martínez y Vicente ganaban metros, y la salida rojiblanca se atascaba. Giuliano seguía agitando en la derecha, pero el resto del equipo se apagaba. Barrios, único con cierta claridad, intentaba dar ritmo sin éxito.

La segunda mitad pedía reacción, pero el guion se ralentizó de golpe por una emergencia médica en la grada. Diez minutos de parón enfriaron el ambiente y costó recuperar ritmo. Simeone lo intentó con un triple cambio: Ruggeri, Gallagher y Griezmann. El francés encendió la mecha. Su centro con la zurda encontró la cabeza de Sorloth, que obligó a Sivera a una gran parada. Y poco después, tras un error garrafal del meta en un córner, Griezmann remató al poste en el segundo palo. El '7' lideraba el asedio, incluso con un libre directo envenenado que Sivera despejó con reflejos.

El Atlético terminó acampado en el área del Alavés. Sivera multiplicaba intervenciones, los balones colgados caían como la lluvia y Simeone aplaudía cada intento. Pero el gol no apareció. La estadística suma otro borrón y la urgencia se desata en un Atlético que ha tardado muy poco en destruir las expectativas.