Alavés
Alavés
  • Carlos Vicente (13')
1
1
2ª parte
Atlético
Atlético
  • Giuliano Simeone (6')

LaLiga EA Sports. Jornada 3 Sábado 30/08 17:00h. Árbitro Victor García Verdura. Estadio Mendizorroza. Canal Ninguna

Fútbol / Primera división

Alavés - Atlético de Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 3

Sigue en directo el Alavés - Atlético de Madrid, partido de la Liga, sábado 30 de agosto

Alavés - Atlético de Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 3

58'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
58'Icono
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Ander Guevara sustituyendo a Moussa Diarra debido a una lesión.
57'Icono
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Victor Parada sustituyendo a Jon Guridi.
56'Icono
Falta de Carlos Vicente (Deportivo Alavés).

56'Icono
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
55'
Se reanuda el partido.
54'
El juego está detenido debido a una lesión Moussa Diarra (Deportivo Alavés).
49'Icono
Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono
Empieza segunda parte Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1.
45'+3'Icono
Final primera parte, Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1.
45'+3'Icono
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Johnny Cardoso tras botar una falta.
45'+2'Icono
Falta de Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés).

45'+2'Icono
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
44'Icono
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'Icono
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

42'Icono
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
41'Icono
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'Icono
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
39'Icono
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha tras botar una falta.

39'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Carles Aleñá.
38'Icono
Moussa Diarra (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
38'Icono
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
38'Icono
Falta de Moussa Diarra (Deportivo Alavés).

35'Icono
Mano de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
35'Icono
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dávid Hancko.
31'Icono
Remate rechazado de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área.
29'Icono
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

29'Icono
Carlos Vicente (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'Icono
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
29'Icono
Remate rechazado de Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
27'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Facundo Garcés.

24'Icono
Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
22'Icono
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
22'Icono
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
21'Icono
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

21'Icono
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
20'Icono
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
18'Icono
Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área.
15'Icono
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Clément Lenglet intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.

15'Icono
Mano de Carles Aleñá (Deportivo Alavés).
14'Icono
¡Gooooool! Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1. Carlos Vicente (Deportivo Alavés) convirtió el penalti remate con la derecha.
12'
Penalti cometido por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
12'
Penalti a favor del Deportivo Alavés. Nahuel Tenaglia sufrió falta en el área.

12'Icono
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Clément Lenglet.
11'Icono
Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
9'Icono
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
11'Icono
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

9'Icono
Falta de Jonny (Deportivo Alavés).
7'Icono
¡Gooooool! Deportivo Alavés 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
7'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
3'Icono
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

3'Icono
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
1'Icono
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'Icono
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
1'Icono
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

1'Icono
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

