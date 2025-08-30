Fútbol / Liga
Alavés - Atlético de Madrid, estadísticas del partido de Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Alavés - Atlético de Madrid, de la jornada 3
ALAEntrenador:
Eduardo Coudet4-4-2
1
172146
719810
2411
13
14241517
205811
919
ATMEntrenador:
Diego Simeone4-4-2
Estadísticas
48.4%ALA
51.6%ATM
1 Goles 1
1 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 3
0 Asistencias de gol 0
5 Faltas cometidas 11
10 Faltas recibidas 4
1 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
245 Pases correctos 255
51 Pases fallados 55
0 Fueras de juego 1
1 Paradas 0
1 Corners 1
1 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 1
