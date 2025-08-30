Suscribete a
ABC Premium
Alavés
Alavés
  • Carlos Vicente (13')
1
1
2ª parte
Atlético
Atlético
  • Giuliano Simeone (6')

LaLiga EA Sports. Jornada 3 Sábado 30/08 17:00h. Árbitro Victor García Verdura. Estadio Mendizorroza. Canal Ninguna

Fútbol / Liga

Alavés - Atlético de Madrid, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Alavés - Atlético de Madrid, de la jornada 3

Alavés - Atlético de Madrid, estadísticas del partido de Liga
Alavés

ALA

Entrenador:
Eduardo Coudet4-4-2
  1. Sivera
    Portero    1
  2. Jonny
    Defensa    17
  3. Facundo Garcés
    Defensa    2
  4. Nahuel Tenaglia
    Defensa    14
  5. Guevara
    Sustituto    6
  6. Carlos Vicente
    Centrocampista    7
  7. Pablo Ibáñez
    Centrocampista    19
  8. Antonio Blanco
    Centrocampista    8
  9. Aleña
    Centrocampista    10
  10. Victor Parada
    Sustituto    24
  11. Toni Martínez
    Delantero    11
1
172146
719810
2411
13
14241517
205811
919
Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone4-4-2
  1. 13Oblak
    Portero
  2. 14M. Llorente
    Defensa
  3. 24Le Normand
    Defensa
  4. 15Lenglet
    Defensa
  5. 17Dávid Hancko
    Defensa
  6. 20Giuliano Simeone
    Centrocampista
  7. 5Johnny Cardoso
    Centrocampista
  8. 8P. Barrios
    Centrocampista
  9. 11Thiago Almada
    Centrocampista
  10. 9Sörloth
    Delantero
  11. 19Julián Alvarez
    Delantero
Estadísticas
48.4%AlavésALA
51.6%ATMAtlético
1 Goles 1
1 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 3
0 Asistencias de gol 0
5 Faltas cometidas 11
10 Faltas recibidas 4
1 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
245 Pases correctos 255
51 Pases fallados 55
0 Fueras de juego 1
1 Paradas 0
1 Corners 1
1 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 1

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app