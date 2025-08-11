De repente, otro velocista español: Ander, el diamante de Oyarzun

Es el verano de España. Nuestro atletismo lleva unas semanas de dibujos animados plasmada en el éxito de los Europeos sub 23, en unos Nacionales llenos de nuevos talentos y en unos Europeos junior que brillan y brillan en el medallero. ... La última alegría llega de Oyarzun, un pueblo guipuzcoano con un pasado lleno de grandes maratones y un presente marcado por la velocidad.

La culpa la tiene Ander Garaiar (18 años), un velocista sorprendentemente fino, con un correr muy fluido y que ha tumbado a los mejores esprínteres de su edad. El chico que se entrenaba en el carril bici de su pueblo (en ausencia de una pista de atletismo) se proclamó campeón europeo el pasado viernes. Jamás un español había logrado un oro en la prueba reina del atletismo, la distancia de los dioses de la pista: los 100 metros lisos. Una medalla de oro que pudo ser completada con la de los 4x100 metros. España cruzó la meta en cabeza pero el equipo fue posteriormente descalificado por entregar fuera de zona.

Valentín Rocandio, uno de los mejores velocistas españoles de la historia, es el entrenador de Garaiar y analiza para ABC las características técnicas de su pupilo. «Ander es bueno técnicamente, tiene un muy buen ciclo de piernas y una buena mecánica de carrera. Esto lo trae él ya de casa, ¡le viene de fábrica! Tiene también una fase de carrera lanzada que es buenísima. De cara al futuro, quizá habría que corregir el movimiento de su brazo izquierdo, que se le va un poco en los primeros metros».

Garaiar es un atleta fino, delgado, aún poco musculado para lo que es habitual en un velocista. «A partir del próximo año nos centraremos en trabajar más la aceleración y esto lo haremos potenciando la fuerza», explica el entrenador donostiarra. «Sus niveles de fuerza aún no son muy elevados.

Tampoco me termina de gustar cómo coloca la cabeza en los tacos de salida, mira un poco hacia atrás y prefiero que mire hacia el suelo. Pero esto son matices y tampoco conviene tocar muchos aspectos porque los atletas tienen peculiaridades que son suyas y tampoco hay que retocar todo porque puedes estropear otra cosa. Otro aspecto que trabajaremos en el futuro será la resistencia a la velocidad, que ayudará a mejorar los últimos metros y también sus cronos en 200».

Ricardo Diéguez, 'Pánter', el entrenador de Jaël Bestué, señala que «afortunadamente nos hemos encontrado con un diamante. Había muy pocas referencias de él, ni como cadete ni como juvenil. Creo que su primer entrenador lo llevó muy bien y ahora Rocandio lo ha llevado al triunfo sin prisas. Es muy parecido al catalán Crespí, tipologías parecidas y físicos aún poco trabajados en cuanto a la fuerza. Los dos son introvertidos, centrados, nada alocados. Eso les da cabeza fría, descaro y nada los asusta».

Gran equilibrio mental

«Para mí, la medalla de Ander es quizá irrelevante —señala Ángel David Rodríguez, 'el Pájaro', ocho veces campeón de España de 100 metros— porque lo importante es lo que asoma. Estamos ante un atleta de 10.00. Hace lo más difícil, tiene un modelo técnico que me encanta y lo mantiene. Nunca se descompone».

Uno de los puntos fuertes de Ander es su cabeza, su equilibrio mental. Nada parece alterar su cerebro. Cuando el viernes cruzó la meta triunfador en los 100 metros de los Europeos apenas celebro su victoria. Esta concentración parece ayudarlo mucho de cara a su capacidad de superarse en la competición. «Tiene un gran control mental —indica Rocandio— y, por ejemplo, la noche previa a la carrera durmió genial, como un lirón… ¡mucho mejor que yo! (risas) Es frío, tranquilo, tímido y eso es bueno porque no desgasta nada su sistema nervioso, lo tiene intacto».

«No es un chaval que haga entrenamientos sorprendentes —confiesa el entrenador de la joven promesa—, hace cronos normales, pero luego compite muy bien. Suele entrenar en progresión, siempre sus mejores tiempos los registra al final. Y por eso ganó en los 100 metros, reaccionó muy bien al disparo, aceleró bien y ya al final … para ganarle hay que correr mucho. Porque Ander es muy bueno cuando va lanzado. Si tuviera que equipararlo a alguno de los grandes velocistas de la historia, yo diría que es similar a Valery Borzov por ese correr fluido, redondo, que tiene en la fase lanzada».

«Ahora tendremos que tener paciencia», indica Pánter. «Garaiar aguanta muy bien los últimos metros, tiene la soltura necesaria para aguantar al final. Ojalá tengamos un velocista para mucho tiempo. A mi me recuerda un poco a Bruno Hortelano porque tiene muy buenos pies y una gran soltura. Creo que en el futuro puede hacer un buen 200 pero yo aún le recomendaría que se centrara en los 100 metros, porque acaba de cumplir 18 años. Es muy joven aún».