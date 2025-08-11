Suscribete a
ABC Premium

ATLETISMO

De repente, otro velocista español: Ander, el diamante de Oyarzun

El velocista vasco, campeón de Europa sub-20 de 100 metros, es la última sensación de las balas naranjas

22 atletas españolas aguardan los resultados de sus tests de género

Ander Garaiar celebra el título de campeón de Europa sub-20 de 100 metros logrado en Tampere (Finlandia)
Ander Garaiar celebra el título de campeón de Europa sub-20 de 100 metros logrado en Tampere (Finlandia) EFE
Ignacio Romo

Ignacio Romo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es el verano de España. Nuestro atletismo lleva unas semanas de dibujos animados plasmada en el éxito de los Europeos sub 23, en unos Nacionales llenos de nuevos talentos y en unos Europeos junior que brillan y brillan en el medallero. ... La última alegría llega de Oyarzun, un pueblo guipuzcoano con un pasado lleno de grandes maratones y un presente marcado por la velocidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app