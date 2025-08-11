Suscribete a
España, la casa de los gurús del deporte

Hace décadas Estados Unidos era la meca de deportistas y entrenadores, que viajaban allí para mejorar y aprender. Hoy, el deporte mundial mira los logros del deporte español y trata de imitar un modelo de éxitos contrastados

Jesús Ramal tiene un método propio de taekwondo que triunfa
Jesús Ramal tiene un método propio de taekwondo que triunfa
Miguel Ángel Barbero

Miguel Ángel Barbero

Madrid

En los años 80, el recordado Antonio Díaz Miguel realizaba unas giras invernales por las mejores universidades estadounidenses (St. John's, North Carolina o UCLA), con el fin de recabar las últimas novedades sobre su deporte, el baloncesto, que tenía en ese país un modelo ... a imitar. La NBA era un sueño inalcanzable para el resto y el manchego fue un pionero a la hora de buscar nuevas vías de aprendizaje. Igual que hicieron algunos entrenadores de natación o de atletismo con periplos similares por la URSS o Polonia. Mientras, en los deportes individuales, los gurús de entonces se ubicaban en Florida en lo que se refería al tenis (Nick Bollettieri) o al golf (David Leadbetter).

