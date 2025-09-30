Suscríbete a
Uceda, Fortes y Víctor Hernández, a las puertas de Las Ventas: «Hacer el paseíllo en Madrid es algo muy grande que está al alcance de muy pocos»

Tres toreros «a los que nadie nos ha regalado nada» protagonizaron un coloquio en la Sala Bienvenida como previa de su corrida del domingo

Uceda, Fortes y Hernándes, en la Sala Bienvenida de Las Ventas
Uceda, Fortes y Hernándes, en la Sala Bienvenida de Las Ventas
Alicia P. Velarde

Madrid

Tres nombres sobresalieron en San Isidro para los aficionados. Tres toreros conocidos por el público venteño, que dejaron su sello en los tendidos, y que volverán a pisar el ruedo madrileño el próximo domingo: Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández se verán las caras ... ante una corrida de Fuente Ymbro y El Puerto de San Lorenzo. Un cartel del gusto de la Monumental, que puso el primer lleno en un coloquio que ofrecieron los tres protagonistas este martes en la Sala Bienvenida, que acoge una bonita exposición dedicada a Paco Camino.

