FERIA DE VALLADOLID

Rufo ofrece una versión de figura frente a una buena corrida de Victorino en Valladolid

El toledano corta tres orejas y cuaja al gran Porteño, premiado con la vuelta al ruedo, y sale a hombros junto a Uceda, que sufrió una voltereta en el cuarto

Uceda y Rufo salen a hombros en Valladolid
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Valladolid

La corrida de Victorino llevó a muchos aficionados a los asientos de la plaza de toros de Valladolid. El cartel tenía todos los alicientes para ir, y congregó una buena entrada, que disfrutó del espectáculo: variada fue la corrida de los animales que pastan ... en Las Tiesas, no había uno igual a otro, destacando un ejemplar extraordinario que salió en tercer lugar. Y qué gran versión dio Rufo con él, mostrando capacidad, técnica, poder y templanza. Suya fue la tarde, en la que cortó tres orejas y salió como gran triunfador. Junto a él salió también en volandas Uceda, que se llevó un volteretón, pero enseñó en este coso del Paseo de Zorrilla su poso, gusto y elegancia. No faltaron aficionados que se acordaron de Mario Navas. Se echó en falta en los carteles al joven vallisoletano, pero como tiene la moneda, ya llegará su oportunidad de cambiarla.

