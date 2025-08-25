Suscríbete a
El clasicismo de Uceda y el poder de Peñaranda abren la feria de Cuenca

El madrileño y Fortes cortaron una oreja a los primeros toros de su lote, mientras que el conquense pinchó una importante tarde

Peñaranda con el tercero
Alicia P. Velarde

Un bonito cartel abrió la Feria de San Julián de Cuenca. Uceda Leal inundó el ruedo de su torería habitual, pese a tener el lote más desagradecido; mientras que el mejor fue a manos de un templado Fortes, aunque no terminó de redondear con ... ninguno de sus dos oponentes. Importante fue el quinto, un encastado toro de Baltasar Ibán. Con buenas embestidas, aunque sin duración, fue el tercero, un toro de Montalvo que cuajó un Peñaranda sin espada en la tarde de su debut en su plaza. El conquense arreó, demostrando que tiene capacidad de funcionar, si se abre paso a los que lo merecen.

