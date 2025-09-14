Suscríbete a
Adiós a la gloria de las tierras de Castilla: bofetada de realidades en Madrid

Un meritísimo Juan de Castilla, con el cornadón reciente de Bayona, saluda la única ovación en un cárdeno desafío ganadero: más noblones los de Rehuelga, con muchas complicaciones los de Escolar

Juan de Castilla, con el toro de Rehuelga
Juan de Castilla, con el toro de Rehuelga Emilio Méndez
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Madrid

Seguía por la mañana en Albacete el runrún por el indulto de Paco Ureña al Diablillo de Daniel Ruiz y por la tarde llegaron los ecos del perdón de la vida a uno de Garcigrande por Emilio de Justo. A esas horas Madrid recordaba su ... realidad sin notas triunfales: lo más cerca que se estuvo de que un toro regresase a chiqueros fue cuando Miguel Andrades se quedó a una milésima del tercer aviso. Un mundo le costó dar matarile al Avispa –vaya nombrecito– con el que tenía que ratificar su condición de matador. No había forma de que descolgara, con los pitones por encima de la cabeza del menudo confirmante. Y eso que Avispa fue pura bondad, sin gota de maldad (y sin humillación). Deseoso anduvo Andrades desde que se marchó a chiqueros, aunque el animal pasó de largo. El hierro de Rehuelga llevaba el de la ceremonia, como los dos siguientes de un desafío ganadero en el que estos primeros –cercanos a los seis años– desarrollaron nobleza frente a las complicaciones de los escolares. Un trago pasaría con el último, que necesitaba de manos más expertas para no subirse a las barbas. Se sentó en el estribo el jerezano rezando a la imagen de su montera. Y un ángel lo protegió cuando el escolar lo despidió como una bala en un derrote. Fue un toro de interesante casta, pero cada vez más orientado y dificultoso.

