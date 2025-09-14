Adiós a la gloria de las tierras de Castilla: bofetada de realidades en Madrid

Seguía por la mañana en Albacete el runrún por el indulto de Paco Ureña al Diablillo de Daniel Ruiz y por la tarde llegaron los ecos del perdón de la vida a uno de Garcigrande por Emilio de Justo. A esas horas Madrid recordaba su ... realidad sin notas triunfales: lo más cerca que se estuvo de que un toro regresase a chiqueros fue cuando Miguel Andrades se quedó a una milésima del tercer aviso. Un mundo le costó dar matarile al Avispa –vaya nombrecito– con el que tenía que ratificar su condición de matador. No había forma de que descolgara, con los pitones por encima de la cabeza del menudo confirmante. Y eso que Avispa fue pura bondad, sin gota de maldad (y sin humillación). Deseoso anduvo Andrades desde que se marchó a chiqueros, aunque el animal pasó de largo. El hierro de Rehuelga llevaba el de la ceremonia, como los dos siguientes de un desafío ganadero en el que estos primeros –cercanos a los seis años– desarrollaron nobleza frente a las complicaciones de los escolares. Un trago pasaría con el último, que necesitaba de manos más expertas para no subirse a las barbas. Se sentó en el estribo el jerezano rezando a la imagen de su montera. Y un ángel lo protegió cuando el escolar lo despidió como una bala en un derrote. Fue un toro de interesante casta, pero cada vez más orientado y dificultoso.

Apenas dos semanas después de su cornadón en Bayona, con esa trayectoria que merodeó el ciático y el recto, Juan de Castilla pisó Las Ventas, que le correspondió con una ovación. Enormes su mérito y su esfuerzo -ojo al quite a la espalda, de infarto- para ponerse delante de dos pavos tras semejante tabaco. Flojeó el de Rehuelga y le planteó una inteligente faena a media altura, oxigenándolo, con todo a favor de Logroñés. El quinto, de Escolar, emocionó con esa manera de arrastrar el morro en el saludo, con una lidia perfecta de Juan por abajo. Pero en varas y durante banderillas cambió a peor. Y Capador, que había prometido («o engañado», como apuntó una voz cabal), se puso tremendamente costoso y correoso, pensándoselo una barbaridad. Dignísimo y capaz anduvo el de Medellín. Para De Castilla fue el brindis de Ritter, que entró por la vía de la sustitución. De colombiano a colombiano en tiempos sin lírica en su país. Como tampoco lo fue el desafío ganadero, que nos devolvió a las realidades de Madrid. Con buena actitud se mostró Sebastián. Y con valor. Porque había que tenerlo para estar delante del escolar cuarto, agresivo de pitones, sin apretura de carnes y midiendo una barbaridad. Con cinco silencios y una ovación se arrastró la cárdena tarde. Desafío ganadero Monumental de las Ventas. Domingo, 14 de septiembre de 2025.

Domingo, 14 de septiembre de 2025.

Juan de Castilla, de púrpura y oro: pinchazo y estocada (saludos); pinchazo, estocada delantera y cuatro descabellos (silencio).

Miguel Andrades, de blanco y oro: pinchazo, estocada enhebrada, pinchazo y seis descabellos (silencio tras dos avisos); dos pinchazos y estocada trasera tendida (silencio).

