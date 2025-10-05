Suscríbete a
ABC Premium

toros

Pepe Moral toreará esta tarde en Zaragoza por la vía de la sustitución

El sevillano sustituirá a Antonio Ferrera, mientras que Gómez del Pilar hará lo propio por Rafaelillo, en la corrida concurso de este domingo en el coso de la Misericordia

Pepe Moral toreará esta tarde en Zaragoza por la vía de la sustitución
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la tarde de este domingo 5 de octubre se celebra el primer festejo mayor de la Feria del Pilar de Zaragoza 2025 -tras la novillada de ayer-. El cartel de la corrida concurso de la capital maña, se ha visto obligado a ser cambiado por bajas de dos de los actuantes.

El sevillano Pepe Moral sustituirá al diestro Antonio Ferrera debido a la rotura del tendón de Aquiles sufrida por el extremeño. El diestro de Los Palacios tendrá una nueva oportunidad en un año de éxitos -en las pocas corridas que le han ofrecido- con importantes triunfos en plazas como Sevilla, Pamplona, Málaga o Sanlúcar de Barrameda, entre otras.

Además, Gómez del Pilar sustituiría a Rafaelillo tras la grave cogida sufrida por el murciano en Pamplona donde padeció un traumatismo torácico con afectación de varias costillas, que le ha obligado al matador a cortar temporada.

Tras las sustituciones el cartel queda finalmente de la siguiente manera: Javier Castaño, que se despide del coso de la Misericordia, Pepe Moral y Gómez del Pilar con toros de Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Julio de la Puerta, Peñajara e Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. El festejo dará comienzo a las 17:30 horas.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app