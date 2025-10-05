Pepe Moral toreará esta tarde en Zaragoza por la vía de la sustitución

En la tarde de este domingo 5 de octubre se celebra el primer festejo mayor de la Feria del Pilar de Zaragoza 2025 -tras la novillada de ayer-. El cartel de la corrida concurso de la capital maña, se ha visto obligado a ser cambiado por bajas de dos de los actuantes.

El sevillano Pepe Moral sustituirá al diestro Antonio Ferrera debido a la rotura del tendón de Aquiles sufrida por el extremeño. El diestro de Los Palacios tendrá una nueva oportunidad en un año de éxitos -en las pocas corridas que le han ofrecido- con importantes triunfos en plazas como Sevilla, Pamplona, Málaga o Sanlúcar de Barrameda, entre otras.

Además, Gómez del Pilar sustituiría a Rafaelillo tras la grave cogida sufrida por el murciano en Pamplona donde padeció un traumatismo torácico con afectación de varias costillas, que le ha obligado al matador a cortar temporada.

Tras las sustituciones el cartel queda finalmente de la siguiente manera: Javier Castaño, que se despide del coso de la Misericordia, Pepe Moral y Gómez del Pilar con toros de Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Julio de la Puerta, Peñajara e Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. El festejo dará comienzo a las 17:30 horas.