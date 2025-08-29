Olga Casado, cogida dos veces al entrar a matar en Cuenca

Olga Casado, cogida al entrar a matar en Cuenca mientras Miguel Abellán salta desde el callejón para socorrerla

La novillera Olga Casado, el gran impacto del festival de Vistalegre, sufrió dos feas cogidas en la Feria de Cuenca al entrar a matar al sexto novillo, que había brindado a Cayetano Rivera Ordóñez en su temporada de despedida.

Fue un festejo mixto, en el que José María Manzanares cortó la única oreja. Antes, según informa 'Aplausos', Casado hizo despertar a los tendidos del cierto letargo en el tercero. El novillo a modo de Luis Algarra embistió con clase y la madrileña le dio fiesta con el capote en el recibo y el quite por chicuelinas posterior. Con la muleta la vertical y firme faena caló en los tendidos, si bien el mal uso de la espada le privó de pasear algún trofeo.

Según narran los compañeros del citado portal, en el sexto hubo verticalidad, firmeza y economía de movimientos a la hora de dar sitio al noble novillo de Algarra, que volteó dos veces a Olga Casado al entrar a matar, acabando con él al quinto intento.

Este fue el resultado final: José María Manzanares, ovación y oreja; Cayetano, silencio y ovación; y la novillera Olga Casado, ovación tras aviso en ambos. Con tres cuartos de entrada, se lidiaron toros de La Palmosilla y novillos de Luis Algarra.