SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Diego García es profeta en su tierra y triunfa en Sanse junto a un torerísimo Ginés

Ambos toreros cortan tres orejas a la corrida de Salvador Domecq, en la que Tristán Barroso pinchó los buenos naturales al sexto

La elegancia de Zulueta triunfa en Sanse

Ginés y Diego García salen a hombros en San Sebastián de los Reyes
Ginés y Diego García salen a hombros en San Sebastián de los Reyes
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Guillermo Marín cayó de fenomenal manera tras coger el primero al caballo por los pechos, perdiendo equilibrio el picador, ovacionado tras subirse de nuevo al penco y picar. El animal pegaba arreones, y eso pasó en el segundo tercio: tras un buen quite por ... chicuelinas, abrochadas por una preciosa media, puso en aprietos a la cuadrilla de Ginés, aunque sobresalieron los buenos pares de Víctor Del Pozo. Comenzó y terminó doblándose con el animal, que acabó sacando clase, especialmente por el pitón derecho, aunque Ginés dejó también naturales de mucha calidad. Ejecutó la suerte suprema a la perfección, como es habitual en el extremeño, y cortó la primera oreja de la tarde.

