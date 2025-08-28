Diego García es profeta en su tierra y triunfa en Sanse junto a un torerísimo Ginés

Guillermo Marín cayó de fenomenal manera tras coger el primero al caballo por los pechos, perdiendo equilibrio el picador, ovacionado tras subirse de nuevo al penco y picar. El animal pegaba arreones, y eso pasó en el segundo tercio: tras un buen quite por ... chicuelinas, abrochadas por una preciosa media, puso en aprietos a la cuadrilla de Ginés, aunque sobresalieron los buenos pares de Víctor Del Pozo. Comenzó y terminó doblándose con el animal, que acabó sacando clase, especialmente por el pitón derecho, aunque Ginés dejó también naturales de mucha calidad. Ejecutó la suerte suprema a la perfección, como es habitual en el extremeño, y cortó la primera oreja de la tarde.

A ésta, después sumó el doble trofeo que obtuvo tras pasaportar al cuarto, un repetidor y noble toro, aunque justo de fuerzas y sin humillación, con el que Ginés, con la montera calada, toreó a placer. Los derechazos fueron largos y profundos, mientras que al natural optó por darlos de uno en uno, pero de gran calidad, con cierto aire tomasista. Acabó literalmente metido entre los pitones, tanto que en más de una ocasión le rozó el animal con el hocico la taleguilla. Se veía disfrutar al extremeño, que volvió a tirarse bien a matar.

No se dejó nada dentro Diego García con Tarambana: a chiqueros fue a recibirlo, y protagonizó también el tercio de banderillas, donde clavó bien los dos últimos pares. En la faena estuvo muy dispuesto, aunque no terminó de entender la distancia que el toro le pedía, apostando desde el principio por las cercanías. Terminó por manoletinas, y, tras una estocada de mejor ejecución que colocación, se le pidió el doble trofeo, que paseó entre los aplausos de su peña.

El burraquito que hizo quinto fue una sosada de toro que llevaba la cara por las nubes, y no tenía recorrido, repetición, ni nada. Sólo una gran nobleza que aprovechó García para intentar pegarse el arrimón. No obstante, alargó de más algo que no tenía futuro, sin oponente. Así que los presentes aprovecharon el momento para sacar las chaquetas, porque empezó a soplar un relente que invitaba a ponerse una rebequita. Lo mejor fue la estocada, que dejó algo trasera, aunque en buen lugar, mientras tiraban petardos en la calle. Curiosa escena, que no impidió al torero cortar su tercera oreja de la tarde.

Estuvo más tiempo Tristán persiguiendo a Aromático con la franela, que el de Salvador Domecq embistiendo por derecho. Ya con el capote el animal miraba sólo a las tablas, mas la mansedumbre se acrecentó en la faena, en la que estuvo muy firme el francés, aunque algo acelerado por momentos. Además, soplaba una incómoda brisa fría que no ayudaba a que el desclasado animal no punteara la muleta.

Intentó quitar Barroso por delantales de buena factura, pero el cierra plaza solo mostró su escasa fuerza, como ya había hecho en su paso por el caballo. Y en los medios de rodillas se plantó el francés, mientras su abuela se tapaba los ojos, sobre todo cuando el animal fue hacia él. Pero para tranquilidad de su familia y del público, no pasó más. El flojo animal se derrumbó al final de ese inicio. Una vez levantado el animal, iba al engaño -aunque sin grandes virtudes-, que sí supo poner sobre el ruedo Tristán en las buenas tandas por la zurda que le dio.