Jarocho, ante su confirmación: «Merece la pena ser torero para dejar un recuerdo en la memoria del aficionado»

A pocas horas de su presentación en Las Ventas, el torero burgalés nos cuenta cómo ha sido su primer año como matador de toros y cómo afronta esta cita

Emilio de Justo resucita por la Puerta Grande en una corrida «de ricos»

Jarocho en Las Ventas
Jarocho en Las Ventas PLAZA 1
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Madrid

El mayo de 2024, un ilusionante y prometedor novillero se coronó en Madrid. Tomó la alternativa a finales de esa campaña, y se le esperaba con ganas este año. Sin embargo, Jarocho no vino a Las Ventas en mayo. No ha toreado muchos festejos, ... pero sí en carteles importantes, y siempre dejando algo para el recuerdo de los que le veían, que ponían sus imágenes en redes sociales, permitiendo ver que ahí se vislumbra un torero. Este sábado torea en la Monumental para confirmar la alternativa, ante un público que está deseando volver a disfrutar del toreo del joven burgalés.

