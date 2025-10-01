Suscríbete a
ABC Cultural

LAS VENTAS

Tres jóvenes valores que ya son presente llenarán de futuro Las Ventas

Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas abrirán una Feria de Otoño de récord de abonados ante una novillada de López Gibaja

Corrida de la Hispanidad en Las Ventas: Morante de la Puebla agota las entradas sueltas en una hora

Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas
Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas ABC
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por si alguien albergara dudas por el estado de la Fiesta, no tiene más que asomarse a una plaza de toros: ahí le darán la respuesta los chavales. La cantera bulle, las plazas se llenan de juventud y los nombres nuevos despiertan ilusión entre ... los aficionados. El toreo respira futuro. Y tres nombres de ese futuro -que empieza a ser presente-, son la terna que abre una Feria de Otoño con récord de abonados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app