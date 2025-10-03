Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Hamás asegura que no depondrá las armas hasta que no termine la ocupación israelí
Última hora
Sean 'Diddy' Combs, condenado a cuatro años y dos meses de cárcel

FERIA DE OTOÑO

La emoción de Emilio de Justo tras la puerta grande: «Tengo una costilla fracturada, pero Madrid lo cura todo»

ABC acompaña al extremeño en la furgoneta tras conquistar Las Ventas por quinta vez

Emilio de Justo sale por la puerta grande tras salir de la enfermería

Emilio de Justo, abrazado por su hermana, y arropado por su cuadrilla
Emilio de Justo, abrazado por su hermana, y arropado por su cuadrilla ABC
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La plaza se quedó helada cuando un decidido Emilio de Justo era llevado a la enfermería en la primera tanda. La Monumental, que ha visto los mayores triunfos y también ha sido testigo de sus peores momentos, veía de nuevo que la fortuna no ... sonreía al extremeño. Sin embargo, durante la tarde llegaron noticias tranquilizadoras: «Va a salir».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app