Diego Urdiales, con nuevo apoderado: «Tenemos una relación familiar desde hace muchos años»

Israel Vicente será el mentor del torero riojano la próxima temporada

Así prepara la mente un torero: «Vivimos en el triunfo y en el fracaso»

Diego Urdiales
Diego Urdiales PRENSA URDIALES
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Diego Urdiales ya tiene nuevo apoderado tras la reciente ruptura con Luis Miguel Villalpando, con quien llevaba desde 2008. La trayectoria conjunta había sido larga y decisiva para la carrera del riojano: pasaron de estar en el banquillo a ocupar los puestos más relevantes ... del escalafón, siempre bajo una línea marcada por la independencia y la personalidad del torero de Arnedo.

