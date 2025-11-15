Diego Urdiales, con nuevo apoderado: «Tenemos una relación familiar desde hace muchos años»

Diego Urdiales ya tiene nuevo apoderado tras la reciente ruptura con Luis Miguel Villalpando, con quien llevaba desde 2008. La trayectoria conjunta había sido larga y decisiva para la carrera del riojano: pasaron de estar en el banquillo a ocupar los puestos más relevantes ... del escalafón, siempre bajo una línea marcada por la independencia y la personalidad del torero de Arnedo.

El rumbo profesional no cambia en esencia, pero sí la compañía. Urdiales ha elegido a Israel Vicente como nuevo mentor, una decisión con un notable componente personal: Israel es hijo de David Vicente, el primer apoderado que tuvo el diestro cuando aún era novillero. «Tenemos una relación familiar desde hace muchos años, desde aquellos inicios», explica Urdiales a ABC.

Sobre la elección, el torero sólo ofrece palabras de confianza: «Es alguien en el que confío plenamente, con el que me apetece estar y con el que creo que las cosas van a ir bien, y por eso vamos a caminar juntos». Además, Vicente ya conoce este campo, ya que apoderó a Tomás Campos.

Con este acuerdo, Urdiales afronta una nueva etapa manteniendo la vía de la independencia que ha definido toda su carrera, pero recuperando un vínculo con raíces profundas en sus primeros pasos en la profesión. La preparación para el próximo año ya está en marcha, tras una buena campaña del riojano, marcada especialmente por la faena de Bilbao a un toro de Gacigrande, al que desorejó, en una de las cumbres de la temporada.