Roca Rey, sobre su nuevo apoderamiento: «Si un torero se juega la vida, tiene el derecho a ser libre»

Después de su histórica y mágica tarde con seis toros en Lima, la gran figura mundial del toreo recibe a ABC en su suite del hotel, acompañado por su familia y sus amigos más íntimos. Rebosa la emoción y el cariño de los suyos: «Cuando me estaba vistiendo de torero, con mi música peruana de fondo, se me enchinaba la piel. Nunca me había pasado eso vistiéndome de torero»

Roca Rey culmina por la puerta grande su gesta

La felicidad de Andrés Roca Rey en Acho
Alex Romero
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Enviada especial a Lima

Roca Rey era anoche un hombre roto y feliz. Había entregado todo, había recibido el calor de su Perú. «Siempre contigo». Como la música criolla con la que lo despidieron antes de la salida a hombros después de su histórico gesto con seis toros. La primera encerrona de su vida para conmemorar su décimo aniversario de alternativa. En la suite del Country, cuartel general del mundo taurino –el epicentro de la Fiesta giraba en torno a Lima este invierno y la madrugada fue larga–, Andrés recibía a su familia y sus amigos más íntimos. «Quiero estar con mi gente», decía aún con su batín de seda, recién salido de la ducha tras la sesión del fisio. Matar seis toros es un esfuerzo heroico, una paliza con la recompensa del cariño de su Perú, de todos los que vinieron de fuera, de España, México, Ecuador, Puerto Rico... Con la satisfacción de llegar al hotel habiéndolo dado todo. «Ha sido una tarde que hemos preparado con muchísimo cariño mi equipo y yo. Yo creo que era el año perfecto para hacerlo; se han juntado muchos sueños, también se han juntado muchas emociones. Nunca había matado seis toros y me alegro mucho de que haya sido hoy, a mis diez años de alternativa y con mi hermano Fernando».

