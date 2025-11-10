Suscríbete a
Así prepara la mente un torero: «Vivimos en el triunfo y en el fracaso»

El matador Javier Portal acompaña como coach a toreros como Román, Uceda Leal o Álvaro Lorenzo en una profesión donde el miedo y la calma conviven cada tarde

Javier Portal junto a Román, en la plaza de Valencia
Javier Portal junto a Román, en la plaza de Valencia ABC
Alicia P. Velarde

Madrid

El toreo siempre ha mirado al miedo de frente, pero pocas veces se ha detenido a mirar al miedo por dentro. La mente del torero, ese territorio donde conviven la fe, la duda y el vértigo, ha sido durante años un secreto guardado bajo ... el traje de luces. Sin embargo, poco a poco el tabú empieza a resquebrajarse. Morante de la Puebla se abrió a este periódico y rompió ese muro al hablar sin pudor de su propia batalla interior. Hace poco más de una semana, Rafael de Julia habló abiertamente de los problemas de anorexia, que le han obligado a abandonar los ruedos, en El Séptimo Toro. Y, tras estos testimonios, surgen nuevas voces que entienden que cuidar la mente también es una forma de valor.

