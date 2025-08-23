Suscríbete a
ABC Cultural

El poder del arte y la fe: las joyas del barroco andino que cambian vidas cada día

La mayor expresión del mestizaje del arte virreinal en Perú busca revitalizar la economía local con una propuesta turística conmovedora y trascendente

Chiclayo, la ciudad peruana que conquistó el corazón del Papa León XIV

El templo de Andahauylillas es conocido como 'la Capilla Sixtina de América'
El templo de Andahauylillas es conocido como 'la Capilla Sixtina de América' Ruta del Barroco Andino
Esther Blanco

Esther Blanco

Enviada especial a Cuzco (Perú)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dicen que el arte es capaz de transformar la sociedad, y para muchos esa es su misión. En el corazón de Perú, donde un día se erigió el imperio inca, ese poder no es intangible. El imponente Templo de la Compañía de Jesús, en ... la plaza de Armas de Cuzco, da la bienvenida al viajero y, a apenas 40 kilómetros, casi camufladas como ciudades de paso en una carretera de paisajes que poco o nada recuerdan a la postal que Lima deja en la memoria del viajero, Huaro, Canincunca y Andahuaylillas resisten el paso del tiempo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app