El ‘cabo suelto’ que aún une a Rauw Alejandro con Rosalía dos años después

Han pasado dos años desde que Rosalía (32 años) y Rauw Alejandro (32) pusieron fin a su relación, para sorpresa de todos sus seguidores. Después de haber trabajado juntos en un LP, tras un compromiso e incluso comprarse un palacete juntos, el amor se acabó y cada uno se fue por su camino. Actualmente la cantante española sale con el intérprete alemán Emilio Sakraya (29) y el artista puertorriqueño está con Yasmin Barbieri, una modelo italomarroquí 13 años menor que él.

Los motivos de la ruptura nunca estuvieron claros, aunque hubo rumores de infidelidad, pero en cualquier caso y por las reacciones de ambos quedó claro que fue un final doloroso. Coincidieron en los Latin Grammy de 2024, y en la Met Gala, pero nunca posaron juntos ni se les vio intercambiar una sola palabra. Por lo tanto, es probable que lo que aún les une siga pesando para Rauw Alejandro en particular.

Porque tal y como ha confirmado a este periódico la agencia inmobiliaria que lo gestiona, el palacete que la pareja se compró en 2022 sigue a la venta y en propiedad de Rauw Alejandro. Es decir, que el cantante tiene todavía un lazo que le une no solo a Rosalía, sino también a la tierra que un día vio florecer su amor, Cataluña.

Se trata de una preciosa masía de estilo modernista, situada en Manresa (Barcelona) y diseñada por el arquitecto catalán Ignasi Oms i Ponsa. Se llama Mas Morera, tiene diez habitaciones, una cocina, dos salones, una bodega, jardín con piscina, sala de juegos, caballerizas y hasta una sacristía, porque inicialmente formaba parte del convento de Sant Domènec. Entre los detalles más llamativos y con personalidad del edificio principal están las elegantes chimeneas de época, las vidrieras, la escalinata o un jacuzzi interior. Fue el empresario Josep Portabella, conocido en la industria textil de la zona, quien lo mandó transformar en 1905, tras lo que después pasó a la familia Torra.

No solo el edificio principal forma parte de la propiedad, sino que en la finca hay cuatro viviendas completas más. Esta masía está declarada como bien cultural de interés local, y tiene una protección integral de la Comisión de Patrimonio Local de Manresa. Es decir, no es simplemente una casa cara y lujosa, sino una joya que reflejaba el gusto de la entonces pareja por los detalles y la cultura arquitectónica.

Tres imágenes de los detalles modernistas de la propiedad Luxline

A principios de 2024, tras su ruptura, Rauw Alejandro puso a la venta el precioso palacete puesto que tras romper sus lazos con Rosalía nada le unía ya con la zona, situada a 65 kilómetros de la ciudad de Barcelona. El precio era similar al que pagó por comprarlo dos años antes, 2,2 millones de euros. Una cantidad que, viendo los más de 3.100 metros cuadrados que tiene la casa y las treinta hectáreas del terreno, resulta hasta barata. Pero un año y medio más tarde todavía está disponible para la compra. Se ve que ni el valor arquitectónico y el interés pop por haber sido el nido de amor de una pareja tan relevante en la música actual han conseguido atraer al tipo de comprador que busca una propiedad así.

Tal y como admite a ABC la inmobiliaria que gestiona esta masía con historia, «cuesta más con este tipo de propiedades». Ya sea por el precio, por los detalles modernistas que no son del gusto de cualquiera, o por la protección integral de la Comisión de Patrimonio Local, no es fácil vender. Sin embargo, sí que han tenido diversos interesados en el último año y no se han visto en la necesidad de bajar la cantidad por la que se puso a la venta. Es decir, que Rauw Alejandro no está dispuesto a perder dinero además de haber perdido la relación con Rosalía. Sin embargo, la masía estaba en buenas condiciones cuando la compró y, sin duda, el paso del tiempo podría hacer estragos en la propiedad si esta no está correctamente atendida.

El amor que no pudo ser

Rauw Alejandro y Rosalía se conocieron en 2019, pero su relación no comenzó inmediatamente. Tal y como ella misma contó, no fue amor a primera vista porque la cantante española pensó que el puertorriqueño era un 'player'. Es decir, un ligón. «Me lo tuve que trabajar», admitía él durante una entrevista años más tarde, pero su primer beso llegó a finales de ese mismo año. En septiembre de 2020 empezó a rumorearse con el romance, aunque todavía tardaron un año en hacerlo público con un vídeo en redes sociales. Sin embargo, una vez dieron a conocer lo que existía entre ellos se convirtieron en un estandarte de la música en español en Estados Unidos.

En la primavera de 2023, Rosalía y Rauw publicaban el EP 'RR', con tres canciones, y anunciaban su compromiso. No tenían problema en hacer gala de su amor en público, incluso aunque habían llevado su relación con bastante privacidad. Ya se había especulado por unas fotografías durante sus anteriores vacaciones de verano en Santorini, pero resultó que la pedida de mano se había producido en las Navidades de 2021 en Puerto Rico. Sin embargo, en verano de ese mismo año se les acabó el amor y, en plena gira de 'Motomami', la pareja más icónica de la música en español terminó definitivamente y con ellos el sueño de esa vida en una palacete modernista de Manresa.