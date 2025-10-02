Suscríbete a
Bad Bunny en la Super Bowl: EE.UU. confirma que desplegará agentes migratorios durante la actuación del puertorriqueño

El artista ya había cancelado su gira en este país ante el temor de que se produzcan redadas migratorias en sus conciertos

Bad Bunny protagonizará el show musical de la Super Bowl

Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan (Puerto Rico)
Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan (Puerto Rico) EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que desplegará efectivos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el próximo espéctaculo de la Super Bowl, en febrero de 2026, que amenizará el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien ... ya ha cancelado su gira en este país ante el temor de que se produzcan redadas migratorias en sus conciertos.

