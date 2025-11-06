Suscribete a
ABC Premium

El obispo de Ciudad Real opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía: «Hay cierto giro y rebrote católico»

Abilio Martínez Varea sorprendió hace unos días al hablar de 'Lux', el nuevo proyecto musical de la cantante catalana

Rosalía habla abiertamente sobre su espiritualidad: «Soy la favorita de Dios»

Carlos Herrera escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre Berghain: «Hay que reconocer que...»

El obispo de Ciudad Real opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía: «Hay cierto giro y rebrote católico»
El obispo de Ciudad Real opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía: «Hay cierto giro y rebrote católico» RRSS/M. Varea
M. A.

M. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Rosalía está revolucionando de nuevo la música con su nuevo disco, 'Lux', cuyo lanzamiento ha generado mucha expectación desde hace semanas. Aunque el álbum completo de la cantante catalana no verá la luz hasta este próximo viernes 7 de noviembre, ... los adelantos que ha lanzado, como 'Berghain', y la filtración íntegra de las canciones que lo componen a menos de 48 horas de su publicación han permitido que muchos de sus seguidores puedan disfrutar de las nuevas creaciones en las últimas horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app