Rosalía deslumbra en la presentación de la orquestral 'Lux' en el MNAC

La 'listening party' de su último disco reunió a 900 afortunadas personas que vibraron durante una hora de las nuevas canciones de la cantante que inician un camino nuevo en su trayectoria

Los fans haciendo cola para entrar al 'listening party'
Carlos Sala

Barcelona

Rosalía lo ha vuelto a hacer, ha dado un giro de 180 grados a su trayectoria y ha recuperado a su increíble voz como principal vehículo para comunicarse con el más allá. Arreglos complejos, apuntes orquestales deconstruidos, coqueteos con ritmos industriales y siempre su ... voz como elemento cohesionador, la artista ha vuelto a sorprender y de qué manera. Al menos el 'listenting party' de su nuevo disco se convirtió en uno de los fenómenos de la temporada.

Descarga la app