México quiere resignificar a La Malinche tras siglos de escarnio

La presidenta Claudia Sheinbaum busca que se la valore como «la mujer más importante de su época»

'Monumento al Mestizaje', de 1982, con Hernán Cortes y La Malinche, que en los últimos años fue vandalizado
'Monumento al Mestizaje', de 1982, con Hernán Cortes y La Malinche, que en los últimos años fue vandalizado ABC
Corresponsal en México

Hace dos semanas la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum organizó un encuentro privado en Palacio Nacional con una meta en específico: comenzar a revitalizar en la cultura el rol histórico de Malintzin, conocida popularmente como 'La Malinche', una mujer indígena que fungió como intérprete del ... conquistador español Hernán Cortes en su incursión militar del siglo XVI.

Corresponsal en Ciudad de México

