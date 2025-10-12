México quiere resignificar a La Malinche tras siglos de escarnio

Hace dos semanas la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum organizó un encuentro privado en Palacio Nacional con una meta en específico: comenzar a revitalizar en la cultura el rol histórico de Malintzin, conocida popularmente como 'La Malinche', una mujer indígena que fungió como intérprete del ... conquistador español Hernán Cortes en su incursión militar del siglo XVI.

La decisión marca un giro absoluto respecto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de Sheinbaum y quien, en su cruzada para que la Corona pida perdón a México por la Conquista nunca puso especial atención en la figura de Malintzin, algo que la actual mandataria pretende cambiar.

Si bien existen escasas fuentes documentales que permitan conocer sus orígenes, la historia cuenta que se trata de una mujer de raza totonaca que nació en el sureste del Imperio Azteca, en el actual estado de Veracruz y formó parte de un grupo de esclavas entregadas a los españoles tras una derrota militar en 1519. Así fue como, a su capacidad para aprender las diversas lenguas de la época como el maya o el nahuatl, le sumaría también el idioma español.

Este es un punto clave de su leyenda ya que, al percibir esta inteligencia, Cortés decidió bautizarla en ceremonia sumaria, renombrarla Marina y ponerla bajo las ordenes del capitán Alonso Hernández Portocarrero, miembro prominente de la expedición española. Desde ese rol de interprete, Malintzin cumpliría un papel estratégico para confeccionar las alianzas militares con los pueblos originarios que buscaban aliarse con los españoles para atacar Tenochitlán, capital del imperio mexica y luego epicentro del Virreinato de Nueva España.

La meta de la presidenta mexicana es ambiciosa ya que este papel histórico de Malintzin le ha valido en la cultura popular el mote de 'La Malinche', o sea, una mujer que se alió con un poder extranjero contra su propia civilización. Un concepto que además ganó fuerza en la escritura del Premio Nobel de literatura Octavio Paz, quien se refirió a Malintzin en 'El laberinto de la soledad' (1950) como la figura representativa de una traición original.

«Ni traidora ni heroína romántica, esa es una visión pervertida de la historia, se trata de ubicar a La Malinche como la esclava que se convirtió en la mujer más importante de su época» Jesusa Rodríguez Exsenadora

Paz asocia a La Malinche con la figura de «la Chingada», la madre que es violada, la que se entrega al extranjero (Hernán Cortés) y que simboliza la sumisión y la traición a la cultura indígena. En esta dialéctica, el mexicano se convierte en «el hijo de la Chingada», el producto de una violación, un origen que rechaza y del que se avergüenza.

En el México actual se denomina 'malinchista' a aquella persona que tiene predilección por ideas, productos o culturas extranjeras por sobre la mexicana. Ese adjetivo absolutamente enraizado en el hablar cotidiano tiene su origen en la relación de Malintzin con Cortés, fruto de la cual también nació un hijo que es considerado de los primeros mestizos en México.

Sheinbaum ahora busca cambiar ese sentido sobre Malintzin, un trabajo que le ha encargo a Jesusa Rodríguez, exsenadora, exembajadora, activista y emprendedora cultural en la Ciudad de México. «La presidenta propone ubicar a Malintzin en una posición más equilibrada en la historia, es una figura muy violentada, cuestionada en México y en España y lo cierto es que se trata de una esclava que se convirtió en una figura central, en el punto de contacto entre dos mundos», explica Rodríguez a ABC.

Consultada sobre por qué Sheinbaum ha emprendido este proceso respecto a la figura de Malintzin, la asesora presidencial señala: «Estamos en el Año de la Mujer Indígena, mujeres con un papel vital en la civilización a partir de su lugar en la agricultura, en el cuidado del agua y para los diversos pueblos originarios ella es considerada una figura importante, hay montañas de este país que en las culturas originarias llevan su nombre».

Rodríguez explica que el Gobierno impulsará una serie de actividades culturales en dicha dirección y que comenzaran este domingo en la Ciudad de México con un espectáculo de «danzas malinches», un baile ceremonial típico de comunidades indígenas en Veracruz. «Ni traidora ni heroína romántica, esa es una visión pervertida de la historia, se trata de ubicarla, a partir de las muy pocas fuentes que existen, en su justa medida, la de la esclava que se convirtió en la mujer más importante de su época», agrega Rodríguez.