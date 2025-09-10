Suscríbete a
La Audiencia Nacional abre diligencias por un delito de odio hacia el equipo de Israel en la Vuelta

Nacho Cano: «Antes había políticos como Anguita, Guerra, González... Lo de ahora es una banda delincuente y criminal de jetas puteros»

El músico y productor estrena un nuevo espectáculo, 'Ibiza Paradise', mientras sigue envuelto en líos jurídicos

Nacho Cano se querella contra la jueza que le investigó por 'Malinche'

Nacho Cano, en su estudio de Madrid
Nacho Cano, en su estudio de Madrid Foto: José Ramón Ladra / Vídeo: carlota García sánchez
Julio Bravo

Madrid

Cuenta Nacho Cano (Madrid, 1963) que organizar sus asuntos legales le lleva últimamente más tiempo casi que organizar sus asuntos artísticos. Y es que desde que le agradeció a Isabel Díaz Ayuso, dice, que mantuviera abiertos los teatros durante la pandemia, su vida ... ha sido un sobresalto continuo. «Ahora tengo un equipo de abogados que se puede dedicar a todos los pesados mediocres que parece que no tienen nada que hacer salvo meterse conmigo; podrían hacer algo creativo, como inventarse una receta de cocina o encontrar un atajo para hacer el Camino de Santiago».

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

