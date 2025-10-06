Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 6 de octubre
La Aemet avisa de lluvias y cambios de temperatura

Sheinbaum destaca el plan social «más ambicioso de la historia» de México

La presidenta mexicana advirtió que México no permitirá intervenciones extranjeras y que la política de seguridad y combate al crimen se decide de manera soberana

Más de 100 heridos en enfrentamientos durante la conmemoración en México de la masacre de Tlatelolco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra su primer año en el cargo en la Ciudad de México
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum protagonizó este domingo un acto político en la plaza central del Zócalo donde, si bien en su discurso cerró filas con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, también se encargó de enviar un mensaje subliminal al ubicar en asientos secundarios ... a figuras allegadas al exmandatario, entre ellos, su hijo Andrés López Beltrán.

