Sheinbaum destaca el plan social «más ambicioso de la historia» de México

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum protagonizó este domingo un acto político en la plaza central del Zócalo donde, si bien en su discurso cerró filas con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, también se encargó de enviar un mensaje subliminal al ubicar en asientos secundarios ... a figuras allegadas al exmandatario, entre ellos, su hijo Andrés López Beltrán.

Esta práctica ha dominado todo el primer año de Sheinbaum en Palacio Nacional: en sus alocuciones muestra sintonía absoluta con López Obrador, que fue su principal impulsor para llegar al Gobierno, mientras que, por lo bajo, la presidenta realiza movimientos sutiles para evitar ser salpicada por los escándalos de los aliados de su promotor.

Este domingo no fue la excepción. En su informe de gobierno, Sheinbaum ubicó en asientos laterales a López Beltrán, secretario Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y afectado por sus vacaciones de lujo mientras desde el Gobierno pedían austeridad a los integrantes del movimiento.

La misma suerte corrieron los coordinadores de las bancadas de diputados y senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández. El primero también complicado por falta de austeridad y el segundo por estar en el centro de una trama de narcotráfico con epicentro en Tabasco, el estado del sureste donde López Obrador se inició en la política.

En los rituales de la vida pública mexicana las ubicaciones en los actos oficiales son una señal constante de favoritismos y lejanías respecto al poder presidencial.

Sheinbaum advierte

Ya en su discurso, Sheinbaum advirtió que México no permitirá intervenciones extranjeras y que la política de seguridad y combate al crimen se decide de manera soberana. Claro mensaje a Washington, donde Donald Trump se ha mostrado a favor de enviar tropas a México para combatir al narcotráfico.

«Para que no haya ninguna duda, la política de Construcción de la Paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza y perseverancia«, afirmó ante el Zócalo capitalino.

Sheinbaum subrayó que el respeto a la independencia y soberanía nacional quedó establecido en la Constitución con una nueva disposición que prohíbe toda forma de injerencia.

«Frente a cualquier deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera en México, quedó escrito en la Constitución el siguiente texto: el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo», dijo.

Luego cerró filas con López Obrador: «Se han empeñado en separarnos, en que rompamos, su objetivo no es otro que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México»

«Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo, nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios y escúchenlo bien, su Presidenta nunca lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios, porque por más duras que sean las presiones, nosotros sólo hacemos reverencia a uno sólo, al pueblo de México», agregó.