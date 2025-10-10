Suscribete a
Un diputado oficialista reconoce que el narco controla «el 70% de México»

«No nos engañemos, el crimen organizado pone a los presidentes municipales», declaró Hugo Eric Flores

Un grupo narcotraficante y un exlíder del Clan del Golfo, claves en el asesinato de dos artistas colombianos en México

Asesinatos, corrupción y narcotráfico en la Armada de México

Imagen de archivo de las fuerzas de seguridad mexicanas en la escena de un crimen en medio de una ola de violencia entre grupos armados en Culiacán
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Un diputado oficialista de México ha hecho suyas las palabras de la oposición y del gobierno de Estados Unidos: reconoció que el 70% del país está «gobernado por el narco» y que el mismo se encuentra lejos de ser «una nación ... santa».

