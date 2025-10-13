Suscríbete a
Guerra abierta entre la RAE y el Cervantes para inaugurar el CILE de Arequipa

Luis García Monero subrayó sus diferencias con Santiago Muñoz Machado. Ambos se negaron a sellar la paz durante la fiesta del español

Así empezó el desencuentro entre el Cervantes y la RAE

Luis García Montero y Santiago Muñoz Machado, separados por Víctor Hugo Rivera
Bruno Pardo Porto

Arequipa (Perú)

Arequipa es una ciudad que se levanta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, a dos mil trescientos metros de altura, un privilegio que se paga con más de un centenar de terremotos al año y un clima seco apaciguado por la brisa. La mayoría ... de los seísmos, repiten los locales, son tan leves que no se notan, pero suceden. El que ha sacudido el inicio del X Congreso Internacional de la Lengua (CILE), en cambio, ha sido de los evidentes: una guerra abierta entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE), las dos entidades organizadoras del evento más importante de la lengua española, después de que el director de la primera atacara verbalmente al de la segunda. Esto, claro, aún abre todas las conversaciones entre académicos y periodistas en este lugar del mapa. Se lanzan preguntas así: ¿cuándo se iniciaron realmente las hostilidades? ¿Fue en Cádiz o en Córdoba? ¿Y si es una orden política? ¿O será solo algo personal? ¿Es calentón o estrategia? Todo eso sobrevolaba la rueda de prensa de inicio del CILE, donde no estaban sobre la mesa tanto los temas del congreso (mestizaje, inteligencia artificial y lenguaje claro) como la duda de si los directores de ambas instituciones firmarían la paz o continuarían la guerra. Antes, se hacían hasta bromas sobre si todo se resolvería con un duelo bajo el justiciero sol arequipeño. Y aunque el sarao fue en interior, hubo mucho de eso.

