De Viggo Mortensen a David Mamet, pasando por Anne Tyler. Lo que dará de sí la próxima semana

Pocas mujeres llegaron a finales de los sesenta a tan altas cotas interpretativas dentro del nuevo folk . La música de Karen Dalton (1937-1993), con afinidad manifiesta con Fred Neil y Tim Hardin, se eleva en fusión de elementos orientales y cadencias jazzísticas hacia lugares insospechados. Comparada por su extrema expresividad con Billie Holiday, su vida estuvo rodeada de misterio. Es excepcional el estreno del largometraje «A Bright Light - Karen and The Process», dirigido por la artista Emmanuelle Antille, un trabajo entre el biopic y el diario . Por Álvaro Alonso

Tasman Projects, en la zona de contacto de Gabriela Bettini

Obra de Gabriela Bettini

Es cierto que la semana que viene abren sus puertas citas como la retrospectiva que el Museo Reina Sofía dedica a H. C. Westermann, o la colectiva en la que Mapfre «alinea» a autores como Chagall o Malevitch. Pero prefiero que reparen en este proyecto, el de Tasman Projects, que no durará mucho, y que no abre de manera continua, dada su naturaleza. Es además nuestra manera de reconocer la labor de cierto coleccionismo privado, en este caso, el del matrimonio conformado por Fernando Panizo y Dorothy Neary, con cuyo apoyo, cada año, por ARCO, una antigua sucursal bancaria se convierte en sala donde exponer un proyecto producido con su ayuda. Este año le toca a Gabriela Bettini, que toma el testigo de autores como Eduardo Barco o Marlon de Azambuja. Nivel asegurado. Por Javier Díaz-Guardiola