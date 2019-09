Una temporada llena de novedades

The Ryder se suma a las galerías extranjeras que el pasado año abrieron en Madrid, como Kow o Solo. Precisamente esta última, en el callejón de Jorge Juan, pasa a denominarse Albarrán Bourdais , en un guiño a sus propietarios, que prefieren desde este momento separar su labor en el ámbito de la arquitectura de la gestión artística. Allí llega este jueves el trabajo del francés Bertrand Lavier en la que es su primera individual española.

El nuevo espacio provocará que la casa madre londinense se transforme de nuevo en espacio de proyectos, mientras que la sucursal de Madrid apostará «por el arte de acción, por acabar con el muro que separa el arte español del público internacional, y por todo tipo de eventos que nos conviertan en lugar de encuentro de los diferentes agentes culturales». Su puesta en marcha se relega a octubre –para no diluirse con todas las propuestas de la(s) semana(s) de Apertura – con la celebración de la primera individual en España de la coreana Geumhyung Jeong , cuyas performances, que ya han entrado en la Tate o la Delfina Foundation , dan fe del tono que quiere asumir esta nueva firma.

«Allí he estado trabajando durante los últimos siete años, pero percibí, como persona activa que soy, que había tocado techo . Con Patricia comparto una manera de entender el arte y el deseo de aportar algo distinto a la ciudad», señala el co-director del nuevo espacio.

Fue precisamente el buen sabor de boca que su paso dejó en las dos últimas ediciones del Opening de ARCO lo que la ha animado a que The Ryder abra delegación en Madrid. Será en el barrio de Lavapiés , en un local con muchísima personalidad (unas antiguas caballerizas de la calle Miguel Servet), cerca de Tabacalera y La Casa Encendida , para lo que contará con el apoyo de Josechu Carreras , hasta hace poco coordinador de exposiciones en IvoryPress

Sin embargo, con el tiempo, su responsable se dio cuenta de que a lo que tendía era a organizar exposiciones en las que el concepto de acción estaba muy presente, «bien porque se basaban en performances, bien porque los objetos exhibidos eran resultado de una acción». The Ryder , que así se llamó su propuesta, pasó con el tiempo a funcionar como galería convencional, esto es, a representar a artistas (a Rosana Antolí , a Andrea Galvani , a Jaime Pitarch y a William Mackrell ) y a participar en ferias.

Fue en enero de 2015 cuando la española Patricia Lara abrió un espacio artístico a su medida en el Reino Unido: «Entonces tenía 26 años, con lo que aquello no dejaba de ser una locura. No sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero el lugar invitaba a involucrarse: un garaje de unos 50 metros cuadrados de paredes muy altas en una de las calles más concurridas del mundo del arte en Londres, Herald Street».

La Gran se agranda en Madrid

Pedro Gallego de Lerma da el salto a Carabanchel con La Gran - Ernesto Agudo

Dirección: C/ Nicolás Morales 38, 1º (Madrid). Responsable: Pedro Gallego de Lerma. Inauguración: Día 5 de octubre.

Una reveladora conversación con unos coleccionistas durante la última edición de la feria JustMad fue la que determinó el nuevo rumbo de La Gran, de Pedro Gallego de Lerma, tras su cierre en Valladolid –ciudad que la vio nacer– en 2017, y su intento de reapertura en León, en donde hoy vive su propietario: «Fue entonces cuando me quedó claro que lo de León era un “sueño romántico”; más el deseo de seguir vinculado a un contexto en el que no se mueve nada, que la respuesta pragmática que debe tomar un galerista, que en el fondo es un empresario», reflexiona ahora.

En las mismas fechas en las que tuvo lugar esa «revelación», Gallego de Lerma conoció un segundo espacio que la artista María Acuyo tenía en Madrid, en el barrio de Carabanchel, pared con pared de su estudio. Y no se lo pensó dos veces: este sería la sede de la nueva La Gran, pero con una condición: «En la misma cita estaba allí Nuria Fernández, la directora de la galería Espacio Líquido, de Gijón. Le dije: “Me lo quedo, si hacemos algo juntos”». Ella aceptó.

Embajada de galerías de periferia

Y es que una de las opciones barajadas en su día por el galerista, que no llegó a cuajar, pero a la que no renuncia, es «crear una especie de embajada de galerías de la periferia española en Madrid». Esta idea le imprime carácter al nuevo proyecto, que seguirá siendo una galería «tradicional», pero cuyo calendario de exposiciones no será absolutamente regular.

«Abandono ciertas esencias que estaban en el origen, como el programa de residencias o el sello editorial, pero voy a hacer una apuesta mucho más clara por que la galería se mueva fuera, por hacer ferias. Y también me voy a volcar para que La Gran sea un espacio abierto a colaboraciones con otras firmas. Eso es fundamental», señala su promotor.

Espacio Líquido colabora en la muestra inaugural («Mudanzas», desde el 5 de octubre, una colectiva con obras de Ana Teresa Barboza –uno de los nuevos fichajes que propicia el cambio–, Alfredo e Isabel Aquilizan, Moreno & Grau y Verónica Vicente), y facilita la creación de una entidad con la que acudirán en 2020 a JustMad: «La expo –explica Gallego de Lerma– es un avance de la programación de la temporada pero también un proyecto unitario que alude a la necesidad de cambio y a nuestro propio traslado. Respecto a éste, creo haber logrado dar la vuelta al concepto de Valladolid de una galería dentro de un espacio doméstico: ahora es este un espacio galerístico “domesticado”, en el que esa parte “doméstica” se plasma en el mobiliario y otros objetos que se funden con la parte expositiva».

La Gran no llega a cualquier barrio en Madrid, sino que aterriza en el barrio de moda para los artistas: Carabanchel. Allí abrió ya hace unos meses su segunda sede la galería de Sabrina Amrani, a la que ahora tendrá de vecina: «Me apetece interactuar con este contexto, creo que es uno de los cambios más brutales que he experimentado con el traslado, con feedback de lo que hago incluso antes de abrir. Pero sé que por estar aquí no está todo hecho. Hay que trabajar».

Aún hay más

La que retrasa la apertura de otro segundo espacio en la capital es Marta Cervera, que con Salitre, en la calle homónima cerca de Atocha, apoyará proyectos emergentes junto a Mar Laguna. Y quien también se muda para seguir creciendo es La Juan Gallery. Sus nuevos 500 m2 en la calle Provisiones servirán para seguir alimentando las artes vivas.