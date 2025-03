Renace la épica rock de The Who

Tres de diciembre de 1979. «¿Cuántos muertos? ¿Once? ¿Qué ha pasado?». Los chicos se arremolinaron alrededor del contador de la historia. Al parecer, el sábado noche en Cincinnati, Ohio, el grupo The Who se lanzó a una prueba de sonido tardía, en el Riverfront Coliseum , con tal estruendo que la muchedumbre agolpada en la calle, mucho mayor que el aforo permitido, pensó que el concierto había comenzado. La estampida hacia el interior del recinto por las escuálidas puertas de entrada fue un visto y no visto imposible de controlar ni por las vallas de seguridad ni por los agentes contratados. Una noche trágica. Dos de ellas, Karen y Jacqueline, contaban solamente quince años. Pese a todo, el concierto no se suspendió.

Volver a la semilla

Aquella fue la primera vez que escuché, no sólo hablar del grupo de Pete Townshend, Roger Daltrey, Keith Moon y John Entwistle , los dos últimos ya fallecidos, sino la primera vez que me enfrenté a la épica del rock . Luego llegó la visión de Quadrophenia en los Cines Covadonga, en el barrio de Prosperidad. Es curioso pero, en vez de seguir un orden cronológico, lo que ocurrió para muchos jóvenes españoles fue un ir como Carpentier y su viaje a la semilla, de adelante para atrás y vuelta a empezar, para llegar a hasta los primeros himnos de arrogancia adolescente, «My Generation» y «The Kids are Alright» cuando ya habíamos dejado de serlo; y escuchando su versión más madura, cuando justo andábamos en plena adolescencia. Esas paradojas.

La impactante portada del nuevo álbum de The Who, diseñada por Peter Blake

Ahora vuelven The Who, o lo que queda de ellos, a recordarnos que había una vez en el planeta Tierra una cosa llamada rock, con su épica y su estética. Será éste su duodécimo álbum de estudio , el primero en trece años y se publicará el 6 de diciembre de 2019 en los siguientes formatos: vinilo estándar, vinilo triple de lujo, que contiene la demo de «Sand» en el tercero de ellos, un cedé estándar y otro cedé deluxe con tres «bonus tracks», incluyendo versión casete para los más nostálgicos. El álbum de once pistas fue grabado principalmente en Londres y Los Ángeles durante la primavera y el verano de 2019 bajo la producción de Pete Townshend y Dave Sardy, aconsejados en último término por Dave Eringa para las voces. Pete y Roger están acompañados en el álbum por Zak Starkey , el bajista Pino Palladino y las contribuciones de Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker y Gordon Giltrap .

Diseño de portada

La impactante portada del álbum ha sido creada por Sir Peter Blake , que conoció a la banda en 1964 en una grabación del legendario programa de televisión Ready Steady Go! Peter Blake ya diseñó la portada y contribuyó con una pintura a la carátula interior del álbum Face Dances de The Who en 1981. Las nuevas canciones del grupo mod por excelencia tratan diversos aspectos, que incluyen acontecimientos como el fuego de la Torre Grenfell , un edificio de viviendas sociales con 120 apartamentos, que cayó pasto de las llamas el 14 de junio de 2017; el robo musical, la espiritualidad, la reencarnación, el poder de la memoria o de cómo «una vieja estrella de rock puede llegar a perder los estribos».

Roger Daltrey: «Pete no ha perdido la inspiración, continúa siendo un compositor fabuloso»

«Creo que hemos hecho nuestro mejor álbum desde Quadrophenia en 1973», señala Daltrey. «Pete no ha perdido la inspiración, sigue siendo un compositor fabuloso», añade el mítico cantante. Según Pete Townshend «este álbum muestra al público canciones nuevas escritas el año pasado, con sólo dos excepciones. No es un álbum conceptual ni nada de eso, sólo un conjunto de canciones que yo (y mi hermano Simon) escribimos para darle a Roger Daltrey algún que otro reto para su voz, que parece haber resucitado. Roger y yo somos veteranos, esto es un hecho, por lo que he intentado evitar el romanticismo y, en la medida de lo posible, también la nostalgia. Algunas de las canciones se refieren al estado explosivo de las cosas hoy en día. Las compuse -prosigue Town-shend- probando una multiplicidad de instrumentos el verano de 2018». El primer single fue la potente «Ball and Chain». Y no sabemos si «toda esta música debe desvanecerse», como reza el avance recién descubierto, pero suena a The Who de toda la vida . Lo cual no es poco.