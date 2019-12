ARTE Propuestas de arte en Miami más allá del plátano de Cattelan Al calor de Art Basel Miami, la semana del arte en la capital de Florida se completa con otras propuestas tan variadas como refrescantes

Feria Untitled

Es probablemente, la feria ideal de esta semana del arte. Le acompañan su emplazamiento (en Ocean Drive, al borde la playa, que puede verse desde sus instalaciones) y su luz, que inunda su enorme carpa e invita a disfrutar de sus propuestas a un ritmo espacial. Allí recala cierta pintura figurativa de factura feista o infantiloide que fascina a sus visitantes y en la que una rara avis como la española Bel Fullana (en una galería extranjera) entonaba tan bien.

De hecho, cuesta encontrar otras disciplinas como la fotografía (por eso llama la atención del estand dedicado en su integridad a Tom Bianchi y sus cuerpos masculinos esculturales) o el vídeo, aunque las apuestas tecnológicas (como la de Daniel Canogar) formaban parte de su agenda. Es la cita en la que recalan de forma numerosa galerías españolas (Max Estrella, Alarcón Criado, Rafael Ortiz -con su espacio dedicado a Monika Buch-, Espacio Valverde -que se estrenaba en la feria-, NF -junto a sus compañeros de No Place-, Espacio Mínimo o ADN) que, por diferentes, aportaban el elemento exótico a la edición.

Uno de los estands de Untitled - J. D.-G.

Espacio 23. Jorge M. Pérez Collection

Al coleccionista Jorge Pérez no le bastaba con ser el sustento fundamental del Museo de Arte Contemporáneo de Miami. Esta semana ha aprovechado para presentar Espacio 23 (en la calle homónima que le da nombre). Un antiguo almacén de más de 8.500 metros cuadrados en el distrito de Allapattah para albergar su propia colección personal y tres apartamentos diseñados como residencias para artistas y curators.

Estos días hacía los honores la colectiva «Tiempo para el cambio», sobre la capacidad transformadora del arte en la sociedad, con más de cien obras de 80 artistas de la talla de Michelangelo Pistoletto, Doris Salcedo, Fernando Bryce, Ai Weiwei, Sandra Gamarra, William Kentridge, Barthelemy Toguo, Eugenio Dittborn, Alfredo Jaar, Claudia Coca o Eduoard Duval Carrie. ¿Lo mejor? Ver lo bien que casan con ellos españoles como Fernando Sánchez Castillo, Juan Genovés o la hispano-peruana Sandra Gamarra.

Estancias de Espacio 23 - J. D.-G.

Pérez Museum

Localizado en el downtown, es un museo dedicado al arte del siglo XX y XXI del continente americano, con Jorge Pérez, que le da nombre, como su principal patrono. Sus orígenes se remontan a 1984, cuando nace como espacio expositivo sin colección para las «bellas artes». Una década después se transforma en Museo de Arte de Miami, cuando empieza a conformar su propio conjunto artístico. Su salto de gigante se da en 2013, al trasladarse a su actual emplazamiento, un espectacular edificio de Herzog & De Meuron ya bajo el auspicio de Jorge Pérez, que, junto a otros patronos, han dado lugar a una colección de más 3.000 obras de primer nivel.

Estas semanas, allí se despliega una interesante exposición individual de la norteamericana Teresita Fernández, otra del chino Zhao Gang, así como la colectiva «What Carried Us Over», con los fondos de «art brut» de la Colección Gordon W. Bailey, y la colectiva «The other side of now», sobre racialidad y postcolonialismo.

Fachada del Pérez Museum - J. D.-G.

Rubell Museum

La Colección Rubell es una de las mayores instituciones artísticas de Miami, que reabrió estos días rebautizada como Rubell Museum en su nuevo espacio al calor de las ferias de la ciudad, auspiciado por los coleccionistas Mera y Don Rubell y su hijo Jason en 1993 y que ahora da paso a un edificio de 30.000 metros cuadrados (lo que duplica al anterior en Wynwood, de 13.000) en su nuevo emplazamiento en el distrito de Allapattah, compartiendo calle (la 23) con la colección de Jorge Pérez. Un total de 40 salas, así como una biblioteca dedicada al arte contemporáneo con más de 40.000 volúmenes, un restaurante y una tienda conforman sus instalaciones. El nuevo Rubell Museum albergará obras de la colección familar, la cual comenzó a conformarse en 1965 y que hoy alcanza las 7.200 piezas, de más de 1.000 creadores, como Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons, Cindy Sherman, Rashid Johnson, Cecily Brown o el español Juan Muñoz. Todo se mide por metros cuadrados en este lugar.

Algunas de las obras de la colección del Rubell Museum - J. D.-G.

Feria Nada

Posiblemente, durante muchos años, NADA fue la feria en la que había que estar ante la imposibilidad de ser acogido en Art Basel Miami. De hecho, la feria contaba con un espacio especial para proyectos de última hora, cuya apilación generaba cierto encanto. Hoy, Nada no es ni parte de la sombra de lo que fue, entregada a la ocurrencia y el batiburrillo (por no hablar del mercadillo en el que se ha trasnformado ese área de solo projects). Sin embargo, es un desahogo en cualquier visita si se quiere disfrutar de arte sin grandes pretensiones en un marco incomparable. Entre los pequeños fogonazos destacaban las dos propuestas de las galerías españolas en su nómina este año: la madrileña Alegría (con las minúsculas pinturas de Jorge Diezma) y la barcelonesa, y demasiado conceptual para la propuesta Bombon Projects.

Algunos de los estands de la última edición de NADA

Feria Gaythering

En el hotel que lleva su nombre, esta feria destaca sobre todas las demás por su temática, dirigida en su totalidad al público LGTBi y demostrando por qué Miami es uno de sus destinos vacacionales ideales en Estados Unidos. Las habitaciones del inmueble se convierten en los estands de los artistas que las ocupan (no es esta una feria de galerías), entre los que sobresalen los españoles Jean Carlos Puerto, Cachorro Lozano o el fotógrafo Gonzalo Gallego. Un ámbito desenfadado, con personalidad, un interesante nivel medio y precios más que asequibles. La espontaneidad de la concurrencia, los botones del ascensor y los flamencos de la entrada hacen el resto.