La primavera, los proyectos artísticos altera

Hace tres años, los arquitectos Ian Vila y Luis Balaguer tomaron la decisión de que su ámbito de trabajo en Madrid no sería un estudio de arquitectura al uso . Inspirados por iniciativas que habían conocido por sus estancias profesionales, por ejemplo, en el Distrito 789 de Pekín, donde los artistas han convertido sus estudios en puntos de reunión , transformaron lo que fue la primera versión de White Lab , en la calle General Martínez Campos, en un espacio que también combinaba su labor como arquitectos con la organización de eventos y el «coworking».

Dotar de visibilidad (a los creadores, a las instituciones, al tejido cultural de la ciudad) es lo que más repiten en su discurso Gutiérrez y Zaldívar, que además organizan cursos sobre coleccionismo o de asesoramiento jurídico para artistas. Cada mes se pondrán en marcha un par de rutas de cuatro horas para grupos de no más de 20 personas. Las más profesionales, con agentes del sector; las más distendidas, con los guías mediáticos (como la primera de ellas, la del 24 de mayo, de la mano de Boris Izaguirre ). Se admiten los paseos bajo demanda. La intención última es convertir a sus organizadores en «enlace» entre los distintos agentes del sector y los coleccionistas, transmitiendo la idea de que «el consumo de arte se puede hacer de forma asequible e innovadora».

Desde RoutArt tienen claro que ellos no son una galería, sino un «catalizador» , de forma que si cayera alguna venta en algún estudio de un artista ya representado, la compra se realizaría a través de su galería. Y la nómina de creadores, hasta 35, incluye a emergentes como Victoria Maldonado, José Luis Valverde, Imon o Darko , a consagrados como Chema Cobo o Chema Lumbreras , junto a medias carreras como Medina Galeote o Santiago Picatoste .

Málaga ha encontrado un filón en el turismo cultural, y RoutArt se ha marcado subirse a ese carro fomentando el coleccionismo. Lo que proponen sus promotoras, Alicia Gutiérrez y Elisa Sala de Zaldívar son un conjunto de rutas por los principales museos y galerías de la ciudad, pero, sobre todo, a los estudios de los artistas , las cuales no se desarrollan de cualquier manera, sino de la mano de profesionales del sector (críticos, gestores culturales, pero también guías más mediáticos, como la escritora Carmen Posadas , el cineasta Santiago Segura o la actriz Aitana Sánchez Gijón ), que pudieran asesorar adquisiciones o transmitirles sus experiencias de manera más cercana.

La feria del Tercero de Velázquez. Madrid. C/ Velázquez, 40, primera planta. Hasta el 20 de mayo.

Dilalica. Barcelona. C/ Trafalgar, 53.

Dilalica, que completa su organigrama con Ana Ramírez y Marta Sesé , apoyará el contexto local, pero abrirá sus puertas a otros agentes, como Cristina Anglada , co-comisaria de la próxima cita, «Dígitos y átomos», ya en otoño. Contar con su propia sede no impedirá, en cualquier caso, que el colectivo siga recalando en otros lugares. De hecho, para noviembre llega a Madrid con el proyecto «PostCrisis».

La falta de un espacio físico propio impedía al colectivo curatorial Dilalica presentar todos los proyectos que se le iba ocurriendo. Así mismo, sus integrantes, a caballo entre Madrid, Barcelona y Nueva York, precisaban de una base de operaciones. Estos problemas se solventan con la apertura del espacio homónimo en la calle Trafalgar, 53 de la Ciudad Condal. «Dilalica –comentan Louis-Charles Tiar y Cati Bestard , directores de esta iniciativa, que no es una galería al uso en tanto que no representa a artistas– diseña propuestas curatoriales que derivan en obras originales. El cuestionamiento de la autoría, la arquitectura o el género , la creación de herramientas para generar obras y la tensión entre el formato físico y el digital, son algunos de nuestros intereses». De hecho, su exposición inaugural pone en entredicho la funcionalidad del espacio que la alberga, al que convierte en herramienta de trabajo. Así, reformado por el estudio MAIO , sus arquitectos ejecutaron las mínimas intervenciones para la apertura del local, dejando gestos visibles que mutarán con el tiempo y que ahora son el punto de partida de los seis artistas convocados. Como Luz Broto , que se centra en sus columnas, o Lara Fluxà , atenta a los agujeros de las paredes.

«WHO THE F*** IS...?»

Federico García Trujillo será el primer protagonista del nuevo programa de Lucía Mendoza

En Madrid, la galerista Lucía Mendoza lleva tiempo dándose cuenta de que mayo es «un mes raro» en las programaciones: «Es un hueco que queda entre el fin de la propuesta que coincide con ARCO y todavía muy pronto para lo que llegará con PHotoEspaña». Eso, sumado a la imposibilidad de toda galería de seguir sumando artistas a su nómina, «mientras se mantiene el deseo de descubrir autores», ha dado pie a dedicar este mes a un programa de curioso nombre (« Who the F*** is...?», algo así como «Quién narices es...?»), que permita introducir en su espacio nombres de calidad pero sin que necesariamente se desarrolle un vínculo profesional con ellos. El elegido para el pistoletazo de salida es el canario Federico García Trujillo, un pintor excepcional que, en « Futuros cancelados», aborda la cuestión de los futuribles truncados.

No es la única galería que busca abrirle las costuras al modelo. En Málaga, JM apuesta por el arte en vivo para atraer nuevos públicos. Para ello, deja en manos de Marc Montijano el programa de «performance» «JMenvivo», que hará una lectura diferente de las expos que este espacio presente en los próximos meses. La primera, «Santa Águeda en el burdel», el 25 de mayo, correrá a cargo de Delia Boyano. Desde septiembre, el proyecto continuará con otros artistas invitados, consolidándose como parte de la programa- ción habitual de la galería.

«Who the F*** is...?». Galería Lucía Mendoza. Madrid. C/ Bárbara de Braganza, 10.

«JMenvivo». Galería JM. Málaga. C/ Duquesa de Parcent, 12.