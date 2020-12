La narrativa que no debe perderse estas fiestas

Como había hecho Kubrick en Senderos de gloria, como lo hizo el propio Pérez- Reverte en Un día de cólera , se trata de contemplar la guerra, en este caso la civil, no como una abstracta pugna entre buenos y malos (según sea quien la narre o mire), sino interesado por unos y otros, es decir por una mirada compasiva con el destino fatal del soldado que en el frente es carne de cañón en todo caso. Que esos soldados hablen la misma lengua, y se hayan visto muchas veces situados en un bando por fortuita decisión del destino, desemboca en una mirada especial sobre la cuestión de desdicha de una España que libró batallas sometida a fuerzas que no controlaba.

El resultado sería un delicioso «cuaderno de verano», acompañado de ilustraciones de algunos de los mejores artistas italianos, que titularía Ejercicios de memoria . Sólo los estrafalarios acontecimientos, de un realismo mágico siciliano más desbocado que nunca, que rodearon el rocambolesco entierro de las cenizas del gran Pirandello (fascista para algunos y «antifascista asqueroso», para otros), o las enseñanzas recibidas por un joven Camilleri, estudiante universitario, por parte de un bandolero ex fraile y filósofo, escondido en una miserable cueva en el año del desembarco aliado en Sicilia, el 1943, junto a otras impagables y desternillantes historias, son auténticas cumbres literarias por las que bien vale la pena disfrutar una vez más de este añorado escritor.

Sicilia, desde siempre, fue una especialista en proporcionar al mundo talentos tardíos y geniales. Ahí estarían los dos primos aristócratas, el poeta Lucio Piccolo di Calanovella y el autor de El Gatopardo , G. T. di Lampedusa (del que acaban de aparecer sus muy recomendables y magníficos Relatos , en Anagrama), por no hablar del igualmente inmenso autor que fue Gesualdo Bufalino y, por supuesto, el novelista de éxito internacional Andrea Camilleri (Porto Empedocle 1925-2019), autor de la célebre serie protagonizada por el comisario Montalbano, llevada a la televisión.

Luego, mucho más tarde, me llegaron dos novelas por las que siento enorme predilección, Moravia y Subsuelo , que, sigo creyendo, desde que las leí, son dos obras que consagran la madurez de un escritor. Hay en la obra de Luján una proliferación de paisajes de vasta extensión, carentes de adornos pero donde proliferan la inquietud, la maldad, a veces la crueldad, gratuita siempre, y, con esta intuición, el autor ha sabido dar un giro inesperado a la mirada con que atendemos la realidad cotidiana. Esa es su principal aportación como escritor, lo que no es poco, porque, ciertamente, el horror, como ya lo supo ver Henry James en Otra vuelta de tuerca , sólo se produce en el mundo moderno en el ámbito de la mirada, una vez desvanecidos los fantasmas de siempre por la Ilustración y la luz eléctrica.

Desde que leí Flores para Irene , el primer libro de cuentos de Marcelo Luján (Buenos Aires, 1973), un escritor que aunque nacido en Argentina lleva en Madrid viviendo desde 2001, dato que viene al caso porque toda su obra narrativa, cuentos y novelas, han sido escritas y publicadas en España, intuí que me las tenía que ver con un escritor que con el tiempo alcanzaría grandes logros.

Si es usted de los que regalan libros en Navidades no se equivocará si opta por el que ahora recomiendo. Un autor clásico, en este caso alguien que nunca existió, pero que prestó su quimérico nombre a la colección de fábulas más famosas de las letras universales: el viejo y entrañable Esopo. Un ilustrador: Arthur Rackham (1867-1939), máximo ejemplo de la ilustración británica en el período más brillante de su historia. Un traductor, introductor y anotador: Pedro Bádenas de la Peña, premio nacional de traducción y especialista en el tema de la fábula en la Antigüedad, tras las huellas de su maestro, el gran Francisco Rodríguez Adrados. Tres poderosas razones con nombre propio que confluyen en la necesidad de acercarse a este bellísimo libro, editado con la pulcritud acostumbrada por Reino de Cordelia. Varios testimonios de autores antiguos sitúan a Esopo en la isla de Samos y en el siglo VI antes de Cristo. Los «biógrafos» de Homero también dijeron de él que pudo haber nacido en Esmirna o en Quíos. Ya son ganas de imponer la enfadosa regla de la vida y la muerte a seres que se salvaron de observarla porque nunca existieron. En época imperial hubo dos autores, estos sí vivos y mortales, llamados Fedro y Babrio, que, en latín el primero y en griego el segundo, contribuyeron de forma determinante a la conservación del corpus fabulístico de Esopo.

Cuando pienso que Tessa Hadley (Bristol, Reino Unido, 1956) publicó su primer libro a los 46 años y después ha sido capaz de escribir novelas tan maravillosas como Lo que queda de luz (Sexto Piso) se reduce mi ansiedad de escritora tardía. Descubrirla, de hecho, ha sido una de las más gratas sorpresas que me ha dejado este infausto 2020. Sí, todavía es posible hallar voces desconocidas en la marabunta editorial, y que sus palabras te guíen frente al desconcierto de las mesas de novedades de las librerías, que siguen atestadas pese a la pandemia. La editorial Sexto Piso, que publicó Personajes secundarios , de Paula Fox, otra joya escondida en el fragor de la batalla literaria, poco más de un mes antes de que los libros, como las personas llamadas a leerlos, quedaran confinados, ha tenido el acierto de presentar en nuestro país a Hadley, una autora delicada y perspicaz a la hora de retratar la naturaleza humana.

«El silencio»

Don DeLillo (Nueva York, 1936)

El silencio. Don DeLillo. Traducción: Javier Calvo. Seix Barral, 2020. 112 páginas. 16 euros. E-book: 8,99

Porque Don DeLillo es junto a Pynchon el último autor vivo de la generación de los Bellow y Roth y porque a sus 84 años no está seguro de que tenga fuerzas ni imaginación para escribir una nueva novela, El silencio es una de esas lecturas que uno debería echarse al zurrón en estos días de asueto navideño. También porque en la veintena de obras que DeLillo ha publicado a lo largo de su carrera se encuentran Submundo, Libra, Mao II o Los nombres, esto es: algunos de los títulos más notables de las letras yanquis. Porque pocos autores destripan los males de nuestro mundo como él. Y porque si en los noventa lo conocían como «el chamán jefe de la Escuela Paranoica de la ficción Estadounidense», cosa de laNew York Review of Books, ahora, con estas últimas novelas, se ha erigido en el maestro de lo desconocido. ¿O deberíamos decir en el maestro de las nuevas normalidades?

El silencio, cuya escritura comenzó a principios de 2018, cuando nada sabíamos del maldito virus, tiene un toque pandémico, y no es otro que la adicción a las pantallas. Por eso DeLillo sitúa la acción en el año 2022, el día que se disputa la final de la Super Bowl, y pone a sus cinco protagonistas en un brete al verse en medio de un apagón tecnológico que funde a negro todas las pantallas de la ciudad. En la cháchara del experto en la teoría de la relatividad y los otros cuatro amigos -una profesora de física jubilada y su marido y otra pareja recién llegada de París en un accidentado vuelo- que se han citado en un apartamento de Manhattan se cuelan las siguientes preguntas: ¿Qué pasa con la gente que vive dentro de sus teléfonos? ¿Nos han remasterizado digitalmente las mentes? ¿Solo podemos quedarnos aquí sentados y lamentarnos de nuestro destino? La vida, arguye DeLillo, de repente pude volverse interesante.

Dirán que El silencio no es su mejor novela, y claro que no lo es. ¿Acaso importa? Se trata de un título menor dentro del catálogo de uno de los elegidos, sí, pero si alguien puede permitírselo, ese es Don DeLillo.

Por Jaime G. Mora.