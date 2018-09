LIBROS Leyenda negra (y rosa) de los imperios Krishan Kumar ofrece una interpretación ponderada sobre la creación y evolución de las grandes superpotencias de la historia

Manuel Lucena Giraldo

Uno de los misterios que rodean a los imperios radica en el escaso esfuerzo dedicado a explicar la razón por la que duran tanto. Resulta habitual la difusión de su comienzo, a partir de razonamientos épicos y bastante aburridos. De una parte, aquellos que los han fundado refieren el mérito incontestable de sus hazañas y victorias militares en circunstancias penosas. De otra, el género literario constituido por la «visión de los vencidos», constituye la elegía de un mundo nativo perfecto desaparecido, que por supuesto nunca existió. Quienes cultivan esta ficción nunca explican por qué los indios felices tuvieron tanta prisa en dejarlo atrás y surgieron tantos colaboracionistas deseosos de liquidar cuanto antes el viejo orden. Los partidarios de los providencialismos imperiales tampoco explican las razones de su éxito o fracaso. Si el Dios todopoderoso llamó a la existencia un imperio alguna vez, sería un caso de justicia redistributiva que explicara los motivos por los cuales los dejó desaparecer en la ignominia.

Todos los imperios tienen una leyenda rosa y una leyenda negra. No solo el español, esta es una de las buenas noticias de Imperios. Cinco regímenes imperiales que moldearon el mundo, libro importante, actual y traducido de modo excelente. Desde Roma existen imperios igual que sale el sol todos los días, pero no son un pérfido invento occidental. Comienzan su trayectoria con la organización de sociedades de aventureros o capital-riesgo. Los crean muchas veces de la nada personas ambiciosas. La historia ha recuperado el interés por las grandes religiones y por los imperios, que tradiciones historiográficas liberales y marxistas habían relegado por motivos opuestos. Para las primeras, eran una mancha en la progresista evolución humana hacia la civilización. Para las segundas, con Lenin a la cabeza, eran la fase avanzada del odiado capitalismo.

Krisham Kumar ofrece una interpretación ponderada, alejada de extremismos. Los siete entretenidos capítulos están dedicados a la idea de imperio y los casos romano, otomano, de los Habsburgo (español y austrohúngaro), ruso-soviético, británico y francés. Destacan el análisis de la economía y tecnología de los imperios, así como su flexibilidad integradora de comunidades políticas, étnicas y sociales asimétricas. También queda planteado el sospechoso paralelismo entre viejos imperios y poderes globales emergentes: Rusia, Irán, China y Estados Unidos. El imperio español de los Austrias se trata con equilibrio y no se esconde su originalidad y carácter pionero, institucional, biológico y tecnológico. El discurso de Carlos V en su despedida de Bruselas en 1555 rememora su tarea: «He estado nueve veces en Alemania, seis en España y siete en Italia. He venido a Flandes en diez ocasiones, he ido a Francia en cuatro, a Inglaterra en dos y a África en dos más». Y es que el gobierno del imperio, ante todo, fue la lucha contra la distancia, que como dice la canción es el olvido.