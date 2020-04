LIBROS Clarice Lispector, entre las flores En diciembre se cumple el centenario de la brasileña. Para abrir boca, se edita este álbum vital con ilustraciones de Elena Odriozola

Laura Revuelta SEGUIR Actualizado: 14/04/2020 01:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De Clarice Lispector parece que todos los meses se celebra algo. Desde que su elegante figura y su hipnótica prosa llegó a los lectores españoles -no hace demasiado tiempo, por cierto-, uno año sí y otro, también, nos topamos con alguna novedad o lectura que aplaque el deseo de saber algo más sobre tan enigmática autora. Esa niña judía que viene al mundo en Ucrania y que con apenas un año desembarca en Brasil -su verdadera patria- junto a su familia. No olvidemos que para la gran poeta norteamericana Elizabeth Bishop Clarice Lispector era «mejor que Borges» y para su compatriota Caetano Veloso, la encarnación del Brasil más puro: sensual, sexual y musical. Por cierto, se me olvidaba: este 2020 sí que cumple un aniversario redondo, el del centenario, aunque será en diciembre.

Chaya, su nombre de bautismo, nace el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik (Podolia, Ucrania). Cuatro años después de que llegara la Revolución Bolchevique, la región fuera invadida y su familia, como tantas otras, se viera obligada a emigrar para salvar algo más que los muebles, la vida misma, no sin antes sufrir toda clase de padecimientos, crueldad e ignomonias. Su abuelo fue asesinado y su madre, que ya tenía dos hijas por aquel entonces, violada por soldados rusos que le contagiaron la sífilis.

Para Caetano Veloso, era la encarnación del Brasil más puro: sensual, musical

Pinkhas era el nombre del padre y Mania, el de la madre. Él podía haber sido un prometedor matemático si no se hubieran interpuesto las creencias religiosas familiares y ella pertenecía una rica familia de comerciantes que pierde todo. En aquellos años de incertidumbre, circulaba la creencia de que para curar la sífilis lo mejor era quedarse embarazada. Sin duda, el método «recomendado» si eras pobre y no tenías los medios económicos suficientes para conseguir medicamentos. En este recorrido por la vida de Clarice Lispector que tiene todo el tono de un drama, habrán podido suponer que la hija que se engendra para sanar a la madre es ella, quien, luego, con apenas un año arriba a las costas de Brasil, al puerto de Maceió, en el noroeste del país. La pequeña Chaya pasa a llamarse Clarice. Su madre sobrevivirá ocho años más y el peso de esta historia, de esta extraña responsabilidad, siempre recaerá sobre sus hombros.

Filosofía y sentir

La escritura ya forma parte de su devenir hasta el instante de su fallecimiento: Un 9 de diciembre de 1977, un día antes de cumplir 57 años. Estudió derecho, trabajó como periodista, publicó su primera novela a los 23 años, Cerca del corazón salvaje, y abandonó a su marido para no seguir la vida de una perfecta casada que la alejaba física -la residencia matrimonial estaba en Washington- y espiritualmente de su pasión literaria. Clarice Lispector no sólo seduce por su escueta prosa sino por esa belleza innata que la retrata entre enigmática y profunda conocedora de la condición humana.

De Natura Florum no es uno de sus libros mayores, pero sí un delicioso recopilatorio para abrir boca en este año del centenario, que se publicó en 1971 en el periódico Journal do Brasil. Una suerte de álbum botánico que retiene toda su filosofía, su sentir: «¿Es el girasol una flor femenina o masculina? Pienso que masculina. Pero una cosa es cierta: el girasol es ruso, probablemente ucraniano». Delicada Lispector.