Cierran los museos de Madrid. ¿Qué van a hacer las galerías de la capital?

El avance del coronavirus, lo que es ya según la OMS una pandemia mundial, está teniendo sus efectos en el ámbito artístico de Madrid , capital de uno de los países más afectados por el empuje del COVID-19. Sin ir más lejos, ayer, a última hora de la tarde, era el Ministerio de Cultura el que decretaba, hasta nueva orden, el cierre de los museos bajo su tutela en la Comunidad de Madrid, una medida que implica de lleno a espacios tan emblemáticos como el Museo del Prado , el Museo Thyssen o el Museo Reina Sofía , por citar a unos cuantos.

Desde esta mañana también cierran sus puertas, y hasta el 26 de marzo, como medida cautelar, las grandes salas que dependen de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid , medida que afecta, entre otros, a espacios como la Sala Alcalá 31 , la Sala de Arte Joven de Avenida de América , la Sala Canal o el CA2M , ubicado en Móstoles.

Mayor flexibilidad entre los centros privados

Pese a la «estampida general», en buena medida siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de los organismos competentes de la Comunidad de Madrid, hay espacios que, dado su naturaleza privada, se han permitido cierta flexibilidad a la hora de interpretar estas normas. Entre ellos, la Fundación Juan March , el Museo Lázaro Galdiano o el Círculo de Bellas Artes , que si bien limitan al máximo sus actividades, mantienen abiertas sus salas de exposiciones, para las que «se velará por el cumplimiento estricto de las normas sobre aforo recomendadas por las administraciones públicas», según un comunicado de este último. La Fundación Mapfre , por su parte, opta por el cierre de todas sus salas en la capital.

«En las galerías hay inquietud generalizada –exponen desde Fernández-Braso–, porque no sabemos qué va a ocurrir con nuestros trabajadores o si se terminarán cerrando todos los comercios como en Italia»

En este mismo saco se encuentran las galerías de arte, que están asumiendo de manera unilateral las medidas a las que acogerse. Desde la asociaciación que agrupa a las principales de la capital, Arte_Madrid , y tras una reunión de las mismas en la tarde de ayer, su presidente, Manuel Fernández-Braso , de la galería Fernández-Braso , explica que, si bien se lo han planteado, han decidido finalmente no adoptar medidas conjuntas: «Hemos procedido de esta forma, fundamentalmente por dos razones: la primera es que cualquier información más que diéramos como entidad al respecto solo iba a redundar en toda con aquella que ya contamos hasta el momento y que está en manos de expertos en la materia. Asimismo, somos conscientes de que cada galería está viviendo esta tragedia de forma particular, de tal manera que las medidas que pudieramos tomar no podrían ser asumidas de forma uniforme y solucionarían dudas de algunas de ellas pero probablemente no valdrían para todas ellas».

Fachada de García Galería, en Doctor Fourquet Guillermo Navarro

Esta es la razón por la que, por ejemplo, Espacio Mínimo , que continúa abierta, ha decidido cancelar la que iba a ser primera individual en ese espacio, desde el 21 de marzo, de Diana Larrea , prorrogando la actual de Juan Luis Moraza unos días más. «De esta manera pretendemos colaborar en la medida de lo posible en la contención del virus para que el sistema sanitario no se desborde más de lo que lo está en estos momentos, fomentando el aislamiento social», informan desde este espacio en Doctor Fourquet. «Mantendremos la exposición de Moraza hasta que pase el pico, y si la cosa se pone peor, cerraremos, no pasa nada. El problema no es que las grandes superficies se queden sin comida, sino que, a día de hoy, no se da a basto en los hospitales con los casos graves».

También prorrogan en F2 su actual muestra de Álvaro Negro (hasta el 4 de abril), que debería haber cedido testigo ya a la de Xisco Mensua (que ahora se traslada al 18 de abril). Sin embargo, Utopia Parkway presenta mañana «La vida imaginada en Italia» de Federico Granell , que opta, «con el fin de evitar la aglomeración propia de una inauguración fijando una hora concreta», abrir la galería en su horario habitual, facilitando una afluencia escalonada.

Desde la sensatez

«Somos más de 50 galerías, todas pequeñas o medianas empresas, que seguimos las recomendaciones lanzadas desde Trabajo y los organismos competentes», recuerda Fernández-Braso. « Apelamos a la responsabilidad de cada uno de nosotros, que, en todos los casos, supondrá tomar medidas desde la sensatez, no me queda duda».

La suya es una firma que inaugura hoy jueves, día habitual en el calendario para este tipo de actividades, con el «Naturalismo cosmopolita» de Jordi Socías . «Sin embargo, no lo hemos publicitado, ni lo hemos movido demasiado en redes. La idea es estar muy poco tiempo y reunir casi a los imprescindibles. Va a ser como una pequeña reunión familiar».

Preguntado sobre si han notado bajada de afluencia de público en las últimas jornadas ( Miguel Falomir , director del Prado, indicaba ayer que ellos sí que habían acusado el descenso de 8.000 a 2.800 visitantes este miércoles), el responsable de Fernández-Braso responde esbozando una media sonrisa: «No, la verdad. No somos un cine . La llegada de espectadores a las exposiciones está siendo como la de cualquier día normal». Lo que sí que experimentaron fue el influjo del coronavirus desde ARCO , feria que generó en su día –lejano ya– cierta polémica sobre si debía o no cerrar a causa del avance de la entonces aún epidemia: «Sí que hemos notado menor afluencia . No solo de público, también de coleccionistas. Sobre todo de fuera: nosotros echamos a faltar a compradores canarios, de Barcelona y París».

Diferentes escenarios

Ese mismo miedo es el que lleva a Álvaro Alcázar a tomar la decisión de «abrir sus puertas bajo cita previa y con un mínimo de visitantes». Bosco Sodi y Kepa Garraza son los artistas que ahora exponen allí. Es la misma medida que han consensuado en la galería Elba Benítez : Ignasi Aballí , desde ahora, bajo petición. Si no la opción, como reza su comunicado, «a través de la web». También en Max Estrella y Javier López y Fer Francés.

Estampa ha cancelado la presentación del libro «Jaspes», de Ignacio Gómez de Liaño , que tenían previsto para el lunes. A última hora de la mñana, desde , que desde mañana tenían que ofrecer una nueva entrega del trabajo del último año de Andrés Senra , se tomaba la decisión de no inaugurar. Sin embargo, Casado Santapau , que hoy aprovecha para mostrar los nuevos estudios geométricos que entran en su sala de la mano de Waldo Balart, continúa con su actividad habitual. Como funciona con normalidad Juana de Aizpuru , casa estos días de Rogelio López Cuenca , o José de la Mano , donde quizás se replanteen su postura en los próximos días. Cayón , que colabora con el legado de Joan Hernández Pijuan, inaugura mañana... para cerrar 15 días despúes.

«En las galerías hay inquietud generalizada –exponen desde Fernández-Braso–, porque no sabemos qué va a ocurrir con nuestros trabajadores o si se terminarán cerrando todos los comercios como en Italia , pero es una preocupación lógica como ciudadanos, más que como profesionales». Desde aquí no quieren mirar muy a la larga, pero ARCOlisboa se encuentra en un horizonte no muy lejano: «Es un misterio. E Ifema aún no se ha pronunciado para nada al respecto».