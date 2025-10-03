Suscríbete a
ABC Cultural

Münter y Kandinsky: arte, deseo y traición

Una película, dirigida por Marcus O. Rosenmüller, relata la relación creativa y sentimental entre ambos pintores

Gabriele Münter, la amazona azul que escapó de la sombra de Kandinsky

Fotograma de 'Münter y el amor de Kandinsky'
Fotograma de 'Münter y el amor de Kandinsky' ABC

Natividad Pulido

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Gabriele Münter (Berlín, 1877-Murnau, 1962), fotógrafa y pintora, fue alumna y pareja de Wassily Kandinsky. Se conocieron en 1901 en la escuela Phalanx de Múnich, donde él daba clases. Vivieron juntos, viajaron por Europa y el norte de África y fundaron el mítico ... grupo Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) en Múnich en 1911 junto con nombres como Franz Marc, August Macke, Alexej von Jawlensky y su pareja, Marianne von Werefkin.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app