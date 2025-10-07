Suscribete a
ABC Premium

Los ensayos con una pastilla azul contra la angina que los pacientes se negaban a devolver

Ciencia por serendipia

El fármaco símbolo de una revolución sexual nació de un fracaso médico y de la observación atenta de unos efectos secundarios que, en principio, no interesaban a nadie

El error que transformó la cardiología

Los ensayos con una pastilla azul contra la angina que los pacientes se negaban a devolver
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la historia de la ciencia, hay descubrimientos que nacen de la obsesión, la paciencia y la lógica, y otros que surgen de la casualidad, el error o la pura serendipia. El caso de la «pastilla azul» es uno de los ejemplos más fascinantes de ... cómo la ciencia puede tropezar con un hallazgo inesperado y, en vez de lamentarse, saber aprovecharlo para cambiar la vida de millones de personas. La pastilla azul, símbolo de una revolución sexual y social, nació de un fracaso médico y de la observación atenta de unos efectos secundarios que, en principio, no interesaban a nadie.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app