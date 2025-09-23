Suscribete a
ABC Premium

¿Quién inventó el botijo? Un objeto sublime con un mecanismo nada simple

ciencia por serendipia

El secreto termodinámico de un objeto humilde

Antes de Cai Lun: la historia no contada de cómo China inventó el papel casi por casualidad

Un adolescente bebe de un botijo frente al Palacio de Comunicaciones de Madrid, en 1952
Un adolescente bebe de un botijo frente al Palacio de Comunicaciones de Madrid, en 1952 ABC
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En pleno verano, bajo un sol implacable, todavía hay quien prefiere beber agua de un objeto humilde, de barro, con formas redondeadas y una pequeña panza que descansa en cualquier mesa campesina: el botijo. Ese recipiente tan español, capaz de mantener el agua fresca ... sin necesidad de hielo, electricidad ni neveras, es mucho más que un vestigio rural. Su existencia misma revela una historia prodigiosa de azar creativo e ingenio espontáneo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app