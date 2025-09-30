Suscribete a
Cómo el sueño de la inmortalidad llevó a la invención casual de la pólvora

cIENCIA POR SERENDIPIA

La obsesión por la vida eterna transformó la forma de hacer la guerra

¿Quién inventó el botijo? Un objeto sublime con un mecanismo nada simple

Primeros cohetes chinos
Primeros cohetes chinos Wikipedia
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

La ambición de sobrevivir a la muerte ha sido siempre un motor ingenioso y, en ocasiones, peligroso para el progreso humano. Tal fue el caso de la búsqueda del elixir de la inmortalidad, una pócima mítica que prometía vencer el paso del tiempo y desafiar ... las leyes de la naturaleza. Sin saberlo, esa persecución milenaria por la vida eterna desencadenó uno de los hallazgos más paradójicos y transformadores de la historia: la invención accidental de la pólvora, la sustancia que terminaría alterando para siempre la balanza entre la vida y la muerte.

