Descubren qué causa los misteriosos fuegos fatuos que aparecen en pantanos y cementerios

Lejos de las leyendas de espectros, las llamas azul pálido son provocadas por 'microrrelámpagos' que surgen de forma espontánea entre las burbujas de metano a temperatura ambiente

'Micro rayos' en gotas de agua: un nuevo posible origen para la vida en la Tierra

Los fuegos fatuos han sido considerados un fenómeno sobrenatural durante siglos. Aparecen en distintas culturas de todo el mundo, ya sea como espíritus malignos que tratan de desorientar a los viajeros y llevarlos a un trágico final o, todo lo contrario, como hadas o espectros ... bondadosos que les guían hacia su destino o indican la existencia de un tesoro oculto.

