Descubren qué causa los misteriosos fuegos fatuos que aparecen en pantanos y cementerios

Los fuegos fatuos han sido considerados un fenómeno sobrenatural durante siglos. Aparecen en distintas culturas de todo el mundo, ya sea como espíritus malignos que tratan de desorientar a los viajeros y llevarlos a un trágico final o, todo lo contrario, como hadas o espectros ... bondadosos que les guían hacia su destino o indican la existencia de un tesoro oculto.

Pero esas luces azules pálidas que en ocasiones parecen levitar de noche sobre cementerios, pantanos y ciénagas no tienen, con la excepción de su aspecto, nada de fantasmagórico. Desde hace tiempo los científicos saben que están relacionadas con la combustión del metano producido por la materia orgánica en descomposición. Sin embargo, no estaba claro cómo se produce ese 'encendido' espontáneo a temperatura ambiente, sin fuego ni calor extremo.

Un equipo dirigido por la Universidad de Jianghan (China) y la de Stanford (EE.UU.) ofrece esta semana en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' (PNAS) una nueva explicación al fenómeno: los fuegos fatuos están provocados por 'microrrelámpagos' (microlightning), diminutas descargas eléctricas que se producen entre burbujas de gas metano en el agua.

Cuando estas burbujas con cargas opuestas se acercan lo suficiente, generan una chispa diminuta. Esta chispa activa una reacción química que oxida parcialmente el metano, generando calor y emitiendo luz azulada, muy similar a una 'llama fría', un tipo de combustión que ocurre a bajas temperaturas.

Destellos de milisegundos

Los científicos recrearon el fenómeno en laboratorio usando cámaras de alta velocidad, detectores de luz y análisis químicos. Al hacer subir burbujas de metano por el agua, observaron destellos de milisegundos entre ellas, seguidos por leves aumentos de temperatura y la producción de dióxido de carbono, señal de que el metano estaba reaccionando.

El estudio explica cómo es posible que el metano se oxide espontáneamente sin una fuente externa de calor. Para los investigadores, el descubrimiento no solo explica la aparición de esas enigmáticas llamas azules sobre los pantanos, sino que también arroja luz sobre cómo ocurren reacciones químicas en la naturaleza sin necesidad de fuego o fuentes extremas de calor.

Además, podría ayudar a entender los procesos químicos que ocurren en otros planetas y cómo surgió la vida en el nuestro. Según un estudio reciente de la Universidad de Stanford, las primeras moléculas necesarias para la vida en la Tierra podrían haberse creado por microrrelámpagos generados por el impacto de simples gotas de agua pulverizada por la fuerza de las olas al romper o al caer desde lo alto de cascadas.

Estas frágiles llamitas pueden explicarse de forma científica, pero los lugares donde aparecen, su brevedad, su apariencia etérea y las leyendas que les persiguen hacen difícil que, a pesar de todo, pierdan su aura misteriosa.