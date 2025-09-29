Observan un fotón moviéndose en 'tiempo negativo'

«Si nadie me lo pregunta, sé lo que es el tiempo. Pero si tuviera que explicárselo a alguien, no sabría cómo hacerlo». Esta frase de San Agustín es, seguramente, una de las que mejor definen la forma en que los humanos nos enfrentamos al ... tiempo, cuya inmutable dirección, siempre del pasado al futuro, rige nuestra existencia desde el nacimiento hasta la muerte.

¿Es el tiempo algo externo a nosotros, un flujo continuo, como una especie de río que nos arrastra, o un simple instrumento de nuestro cerebro para ordenar y dar sentido a la realidad? Y si es externo, ¿es continuo o discreto? Es decir, fluye ininterrumpidamente o se puede dividir en pequeños 'átomos' de tiempo, igual que la materia?

A pesar de los esfuerzos de los físicos, las preguntas se acumulan. Y no solo eso, sino que aumentan. El tiempo, en efecto, acaba de recibir un nuevo y desconcertante desafío. Y es que una colaboración internacional de físicos, tanto teóricos como experimentales, acaba de confirmar algo que, hasta ahora, parecía territorio de la ciencia ficción: una partícula de luz, un fotón, puede experimentar una 'cantidad negativa' de tiempo mientras interactúa con la materia a escala atómica.

No es un viaje en el tiempo

No, no estamos ante el ansiado descubrimiento que nos permitirá viajar al pasado, no se trata de eso. De hecho, los propios investigadores se apresuran a desmentir cualquier aplicación de ese tipo. Sin embargo, el hallazgo, recién publicado 'APL Quantum', nos obliga a replantearnos el concepto fundamental de 'duración' y las extrañas reglas que el universo cuántico utiliza para medir la existencia de sus componentes más diminutos. Es, en esencia, un vistazo a las fronteras más inexploradas del sentido común.

El origen de esta nueva paradoja se remonta a 2022, con un experimento llevado a cabo por físicos de la Universidad de Toronto, Canadá, bajo la dirección de Aephraim Steinberg. Sus primeros resultados ya eran, por sí mismos, profundamente 'contraintuitivos'. En aquel momento, en efecto, el equipo de Steinberg envió fotones individuales a través de una nube de átomos. Los investigadores se centraron en medir el tiempo que un fotón pasaba 'dentro' de la nube, específicamente el lapso de tiempo durante el que 'excitaban' un electrón en alguno de los átomos. El resultado, ya de por sí sorprendente, fue que el fotón que conseguía excitar un átomo parecía pasar una cantidad de tiempo similar en ese estado de excitación que un fotón que, aparentemente, había atravesado la nube sin interactuar en absoluto.

Toda una contradicción. Para poder explicarla y darle un marco teórico, Steinberg y su equipo unieron sus fuerzas a las de otros investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en EE. UU., la Universidad Griffith en Australia y el Instituto Indio de Educación e Investigación Científica. El desafío no era menor: ¿cómo cuantificar la permanencia de una partícula que es inherentemente escurridiza y probabilística?

El marco conceptual que desarrollaron se basa en una técnica sutil: el uso de una 'sonda débil'. Imaginemos que la nube de átomos es una densa autopista por la que los coches (los fotones) circulan a gran velocidad. Y que en lugar de un control de tráfico clásico (que detendría o dispersaría los coches), se utiliza un sistema de vigilancia ultrasensible que monitoriza continuamente la presencia de una excitación atómica en cualquier parte de la nube. Al integrar esta señal de sonda débil a lo largo del tiempo, los científicos obtienen una medida del tiempo promedio en que el fotón existió en un estado de excitación atómica antes de abandonar el medio.

Después de analizar los números, los investigadores hicieron una predicción que los sorprendió incluso a ellos: el tiempo promedio de excitación puede ser negativo. Y también encontraron que ese tiempo de excitación debería ser el mismo que otro tiempo más familiar ya conocido, el llamado 'retraso grupal'.

Dos tiempos 'imposibles'

El director del equipo de teóricos, Howard Wiseman, de la Universidad Griffith, insiste en que es importante distinguir entre estos dos tiempos. Un 'retraso grupal' negativo, en efecto, se puede explicar de forma relativamente sencilla e intuitiva. Debido a que la parte frontal del pulso de fotones sale de la nube de átomos antes de que el pico del pulso (el grueso de la energía) haya terminado de entrar en ella, y el pico nunca sale porque la mayoría de los fotones se dispersan, se produce, dice, la 'ilusión' de que los fotones abandonan el medio antes de llegar.

El segundo concepto, y el verdaderamente inquietante, es el 'tiempo de excitación negativo'. El marco teórico de Steinberg y Wiseman no mide la velocidad del pulso, sino el tiempo real que un fotón transmitido (uno que sí logra atravesar la nube y es detectado) pasa en un estado de excitación atómica. En otras palabras, es una medición de la duración de una interacción. Y, como hemos visto, la teoría predice que esta duración puede ser negativa.

¿Pero qué significa eso exactamente? El fenómeno sugiere que la interacción no es un proceso que simplemente dure cero, sino que la propia medición cuántica, conocida como post-selección (elegir solo los fotones que pasan), hace que el resultado promedio sea menor que cero. Es como si la partícula, por el mero hecho de haber sido detectada, hubiera 'restado' tiempo de la cuenta total. Wiseman apunta a una clave: la suposición tradicional de que cualquier fotón que excita un átomo se dispersa al azar y se pierde, es incorrecta. Los fotones dispersados hacia adelante (aquellos que se desvían, pero que siguen viajando hacia el detector) contribuyen significativamente a esta medición promedio.

Prueba experimental

Para probar la teoría, los investigadores llevaron a cabo un ingenioso experimento de precisión. Así, enviaron dos haces de láser en direcciones opuestas a una nube de átomos de Rubidio-85 , enfriados a entre 60 y 70 microkelvin por encima del cero absoluto (-273,15 grados). Este enfriamiento es crucial, ya que reduce el movimiento de los átomos al mínimo, lo que permite que su interaccióncon los fotones sea limpia y controlada.

El primer haz contenía los fotones de prueba que podían, o no, excitar los átomos. El segundo actuaba como la ya mencionada 'sonda débil', detectando cualquier excitación atómica a través de minúsculos cambios en su fase.

Tras meses de refinamiento, la medición arrojó el resultado: los tiempos de excitación promedio medidos para los fotones transmitidos oscilaron desde un valor decididamente negativo para el pulso más estrecho hasta un valor positivo para el pulso más ancho. El valor negativo no era, por tanto, un error ni un artefacto matemático, sino una realidad física mensurable.

Cambio de paragigma

«Antes -explica Steinberg- sabíamos que los números negativos podían surgir de las matemáticas, pero los ignorábamos, asumiendo que describían la ubicación de un pico pero que no eran físicamente relevantes. Ahora me veo obligado a revisar esto y decir: esos números negativos parecen tener más significado físico del que les habíamos atribuido anteriormente.» La meta, a partir de ahora, es clara: «comenzar a investigar más profundamente lo que pensamos que significa un 'tiempo negativo'».

El singular hallazgo se une, por lo tanto, a otros fenómenos igualmente extraños, como el 'efecto Hartman', donde las partículas que hacen túnel a través de una barrera de potencial parecen hacerlo a velocidades superlumínicas. Fenómenos como el efecto Hartman y ahora el tiempo de excitación negativo, no violan la causalidad, pero sí demuestran que, a escala cuántica, la forma en que medimos el tiempo -lo que dura una interacción- se disuelve en una niebla de probabilidades y de extrañas correlaciones que desafían nuestra comprensión cotidiana.

En resumen, el trabajo de Steinberg y Wiseman no ha abierto una puerta para viajar en el tiempo, pero sí una nueva caja de Pandora sobre la naturaleza fundamental de la interacción luz-materia. El hallazgo, de hecho, sugiere que, en el reino subatómico, tampoco la duración de una interacción es una cantidad fija y positiva, sino una media estadística que, bajo ciertas condiciones, puede deslizarse cómodamente hacia el lado negativo de la escala. Y esa, sin duda, es una noticia que podría ser capaz de sacudir los cimientos de la física.