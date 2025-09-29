Suscribete a
Observan un fotón moviéndose en 'tiempo negativo'

El hallazgo sugiere que, en el reino subatómico, tampoco la duración de una interacción es una cantidad fija y positiva, sino una media estadística que, bajo ciertas condiciones, puede deslizarse sin problema hacia el lado negativo de la escala

Miden 'tiempo negativo' en un experimento y afirman que no es solo una idea teórica, sino una realidad física tangible

Relojes blandos, de Salvador Dalí
José Manuel Nieves

«Si nadie me lo pregunta, sé lo que es el tiempo. Pero si tuviera que explicárselo a alguien, no sabría cómo hacerlo». Esta frase de San Agustín es, seguramente, una de las que mejor definen la forma en que los humanos nos enfrentamos al ... tiempo, cuya inmutable dirección, siempre del pasado al futuro, rige nuestra existencia desde el nacimiento hasta la muerte.

